鎌倉に誕生した「ARTHUR CAFE KAMAKURA」に潜入！ イギリスをコンセプトにしたフード＆グッズが写真映え抜群だった＜取材レポ＞
12月23日（火）から、神奈川・鎌倉にて、英国の港町リゾートを感じる華やかなお店「ARTHUR CAFE KAMAKURA」がオープンしました。今回クランクイン！トレンドでは、まるでイギリスを訪れたかのような世界観を堪能できる「ARTHUR CAFE KAMAKURA」に潜入！ オリジナルフード＆スイーツ、グッズの数々やフォトスポットにいたるまで、細部までこだわったその魅力に迫りました。（取材・文・写真＝赤山恭子）
【写真】アーサー王になりきれるフォトスポットも！
■目玉はバラモチーフのソフトクリーム
鎌倉の小町通りに位置する「ARTHUR CAFE KAMAKURA」は、イギリスの港町リゾートと歴史・伝統をイメージした世界観をコンセプトに誕生した、フード＆ギフトのテイクアウト専門店です。「イギリスのセント・マイケルズ・マウント島と江の島が似ていることに縁を感じ、イギリスをテーマにしたお店を鎌倉に出すことにした」と、店長の高橋さんは語ります。
にぎやかな店内を見渡すと、まず目を引くのはおいしそうなフードの数々。高橋さんは、「“イギリスといえば”のフィッシュ＆チップスに、ギネスビールをサーバーでご用意していますので、合わせてお楽しみいただけます。お好みの瓶ビールをお選びいただいて、イギリスのパブさながら召し上がるのもおすすめです」と紹介してくれました。テイクアウト店でありながら、外のスペースにはスタンディングテーブルも用意されているので、お好みのビールとフィッシュ＆チップスで舌鼓も満喫できそうです。
スイーツに関しては3種のスコーン、焼きたてのジェリーズパイ、スポンジとホイップクリームとフルーツが層になったトライフルケーキなど、イギリス発祥のブリティッシュスイーツがずらりと並びます。なかでも目玉となるのは「ROSE・ソフトクリームです！」と高橋さん。「イギリスの国花の一つがバラということもありまして、バラをモチーフに、形にこだわって、なかなか見かけないソフトクリームを作りました」と美しい「ROSE・ソフトクリーム」をその場でさっと仕上げてくれました。
ボリューム満点、味もおいしければ、写真映えも間違いない看板メニューの「ROSE・ソフトクリーム」。この日偶然店の前を通りがかったカップルも「ROSE・ソフトクリームだって、絶対おいしい！今度食べにこようね」と興奮気味に話していたほどで、食べ歩きが盛んな小町通りにもぴったりの1品ではないでしょうか。ちなみに、味はストロベリー、バニラ、ミックスと3種の用意がありますが、カラフルなミックスが2号店の清水河岸の市店でも一番人気とのことです。
また、店名の「ARTHUR（アーサー）」は、かの有名なイギリスのアーサー王からインスパイアを受けているそう。オリジナルグッズにもアーサー王がモチーフとなったものがあり、アーサーバウムと名付けられた長さ80センチのバウムクーヘンは、アーサー王が持っている聖剣エクスカリバーに見立てているものです。アーサーバウムについて、高橋さんは「よくお客様に“どちらの方角を向いて食べたらいいですか？”と聞かれたりもします（笑）」と笑顔になり、恵方巻きのようにして食べるお客様もいる様子。食べておいしい、話のネタにも楽しいと、テンションの上がる自分用にもギフト用にもうれしい、オリジナルグッズです。
鎌倉小町通り店限定で、自分もアーサー王になりきれるフォトスポットも爆誕。由緒正しい聖剣エクスカリバーのレプリカが設置されており、「本当の勇気ある清らかな心を持った者でないと、この剣は抜けない」という伝説を体験できる、遊び心あふれたスペースとなっています。高橋さんは「オープン初日でも、すでにご体験いただいた方が何名様もいらっしゃいます。お子さんだけでなく、大人の方も皆さんやっていらっしゃいますよ」と勧めてくれました。鎌倉に足を運んだ際には、食べて飲んで楽しめる「ARTHUR CAFE KAMAKURA」に行ってみてほしい。
