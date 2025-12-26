¡Ö»Ð¤µ¤ó¤â¤½¤ê¤ã²Ä°¦¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Ê¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë79ºÐ¡ÄÃæÈø¥ß¥¨à¤Ë¤Ã¤³¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¿ÍÀ¸½é¤Î¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæÈø¥ß¥¨(79)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ëà¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³á¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤æ¤¦¤æ¤¦2026Ç¯2·î¹æÉ½»æ²ò¶Ø¡¡¿·Ç¯ÆÃÂç¹æ¤È¤·¤ÆÉ½»æ¤Ë¤ÏÂ¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó(SUPER EIGHT)¡ßËÜ»ï¤ÇÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤ÎÃæÈø¥ß¥¨¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Ê¤ó¤È¥ß¥¨¤µ¤ó¿ÍÀ¸½é¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤À¤Ã¤³¤Ç¤¹¡×¤È¡Ö¤æ¤¦¤æ¤¦¡×(¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤¬¾Ò²ð¡£
¡¡Çò¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÂ¼¾å¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÃæÈø¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤·¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤ÎÉ½»æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆÇÀå¤Î¥ß¥¨»Ð¤µ¤ó¤â¤½¤ê¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Ê¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤´¤¹¤®¤Æ±Ê±ó¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡ÖÃæÈø¥ß¥¨¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¡ªÈþµÓ¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÈø¤Ï1962Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤¬100ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£