■早期天候情報とは

【画像】全国の天気を地方ごとに

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

■東北地方

大雪に関する早期天候情報（東北地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北日本海側 １月４日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １７０％以上

東北地方では、１月４日頃から強い寒気が流入する影響で、東北日本海側を中心に、この時期としては降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。



＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

五所川原 ３０センチ

青森 ３１センチ

弘前 ３６センチ

酸ケ湯 ７５センチ

鷹巣 ２９センチ

秋田 １５センチ

横手 ４５センチ

矢島 ３５センチ

酒田 １２センチ

新庄 ３７センチ

山形 １７センチ

米沢 ４３センチ

若松 ２１センチ

只見 ６４センチ

むつ １６センチ

十和田 ２０センチ

盛岡 １０センチ

湯田 ５４センチ

北上 ２０センチ

川渡 ２３センチ

古川 １３センチ

新川 ２１センチ

■関東甲信地方は

大雪に関する早期天候情報（関東甲信地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

気象庁 発表

長野県北部・群馬県北部 １月４日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １９０％以上

関東甲信地方では、１月４日頃からは強い寒気が流れ込むため、長野県北部・群馬県北部を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。交通障害や除雪などの対応に留意するとともに、農作物の管理に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

藤原 ６０センチ

みなかみ ４８センチ

草津 ２７センチ

野沢温泉 ５８センチ

信濃町 ３９センチ

飯山 ４８センチ

小谷 ４６センチ

白馬 ３４センチ

長野 １０センチ

大町 ２５センチ

■北陸地方は

大雪に関する早期天候情報（北陸地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２４９％以上

北陸地方では、１月３日頃から強い寒気が流入する影響で、降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。



＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。



地点 平年値

相川 ２センチ

新潟 ７センチ

津川 ３６センチ

長岡 ２５センチ

守門 ６２センチ

高田 ２１センチ

関山 ６０センチ

津南 ６９センチ

伏木 １４センチ

富山 １４センチ

砺波 ２２センチ

猪谷 ４１センチ

輪島 ６センチ

七尾 ９センチ

金沢 ７センチ

白山河内 ３１センチ

福井 １０センチ

九頭竜 ４１センチ

敦賀 ６センチ

小浜 ８センチ

■東海地方は

大雪に関する早期天候情報（東海地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

名古屋地方気象台 発表

岐阜県山間部 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２４４％以上

東海地方では、１月３日頃から強い寒気が流れ込むため、岐阜県山間部を

中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

交通障害や除雪などの対応に留意するとともに、農作物の管理に注意して

ください。また、今後の気象情報等に留意してください。



＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

白川 ５３センチ

高山 ２０センチ

長滝 ３７センチ

■近畿地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（近畿地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

近畿日本海側 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２９４％以上

近畿地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３１日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため、平年並か低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、近畿日本海側では降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。





＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

柳ケ瀬 ２６センチ

今津 １３センチ

彦根 ４センチ

峰山 １２センチ

舞鶴 ７センチ

香住 １１センチ

豊岡 １０センチ

和田山 ９センチ

■中国地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（中国地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

広島地方気象台 発表

中国地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下

山陰 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２７２％以上

中国地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３０日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、山陰を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。





＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

西郷 ５センチ

松江 ４センチ

横田 ２２センチ

赤名 ２５センチ

瑞穂 １７センチ

弥栄 １２センチ

境 ４センチ

米子 ６センチ

倉吉 ７センチ

鳥取 ８センチ

大山 ４０センチ

智頭 １５センチ

上長田 ２６センチ

千屋 １９センチ

津山 ２センチ

高野 ３０センチ

八幡 ２９センチ

大朝 １７センチ

■全国の天気を地方ごとに

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2373820?display=1