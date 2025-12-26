「相手探しでさえ困難」中国代表はもはや活動休止状態。母国メディアが嘆き「日本、イラン、韓国…トップグループとの差は70位以上」
森保一監督が率いる日本代表は、来夏の北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、着々と準備を進めている。来年３月には聖地ウェンブリーに出向き、イングランド代表と強化試合を行なう。
その一方で、初出場を果たした2002年の日韓大会以来、W杯予選で敗れ続けている中国代表は、強化をしようにもマッチメイクに苦戦を強いられている。
こうした状況を受け、中国メディアが嘆き節を炸裂させた。『網易』は12月22日に更新されたFIFAランキングに触れ、厳しい現実を次のように伝えた。
「FIFAが2025年末の代表チームランキングを発表し、中国は93位、アジア14位だった。過去５か月も親善試合がなく、低迷が続く順位は代表チームに警鐘を鳴らしている。行動を起こさなければ、順位はさらに低下するだろう」
同メディアはその上で、「アジアトップクラスのチームとの差はますます広がっている。現在、日本（世界18位）、イラン（20位）、韓国（22位）がトップグループを固めており、中国との差は70位以上に拡大している」と指摘。埋まらない差を嘆き、今後に向けてもやはり嘆いた。
「親善試合の相手探しでも困難に直面している。実力のあるチームは競技的価値や商業的側面から招待を断ることが多い。弱いチームとの対戦では実戦的価値が乏しく、わずかなFIFAランキングポイントを獲得できるとはいえ、チームを鍛える目的には達しにくい」
中国は日本が優勝した今夏のE-1選手権以来、試合を行なえていない。もはや活動休止状態であり、暗中模索の状態だ。
