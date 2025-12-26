「お正月におせちを食べますか？」 9304人に聞いてみたら「毎年食べる」は4割強、「まったく食べない」も2割いると判明

毎年食べる？それとも食べない？9304人に聞いた「おせち」のリアルな事情

お正月といえばおせち料理ですが、実際みんなどうしてる？

累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」のユーザー9304人にアンケートを実施したところ、結果は「毎年食べる」が43.7%だった一方で、「まったく食べない」という人も22.0%いることが分かりました。

理由は「お正月の定番だから」がトップですが、「準備が大変／高い」という切実な意見も。

「食べる年と食べない年がある」という柔軟なスタイルも含め、令和のお正月事情が見えてきましたよ！

（以下、プレスリリースより）

【回答者数9,304名】食べる？食べない？「おせち料理」に関するアンケート調査結果【2025年12月実施】

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「おせち料理」に関するアンケートを9,304名に対して2025年12月15日に実施いたしました。

■あなたの家では、お正月におせちを食べますか。

毎年食べる43.7%

まったく食べない22.0%

あまり食べない19.9%

食べる年と食べない年がある14.4%

■おせちを食べる（または食べない）理由を教えてください。（複数選択可）

お正月の定番だから35.5%

特にこだわりがない26.9%

家族の楽しみ・ 伝統を大切にしているから13.6%

準備が大変／高いから11.6%

洋食や他の料理を食べることが多いから6.9%

好きな料理が多いから5.7%

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

＜おせち料理に関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2025年12月15日

有効回答者数：9,304人

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

<アンケート結果をご利用いただく場合のご注意>

出典元として「アイコニット・リサーチ」調べ https://www.iconit.jp/と明記してください。

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。

バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。

また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。

「アイコニット・リサーチ」について

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。

一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

https://www.iconit.jp/iconit-research/