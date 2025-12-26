今井翼、鍛え抜かれた肉体美にファン歓喜「す、すごい仕上がりですね!!!」「かっこよすぎてやばい」
俳優の今井翼（44）が26日、自身のインスタグラムを更新。引き締まった肉体を披露した。
【写真】「す、すごい仕上がりですね!!!」鍛え抜かれた肉体美を披露した今井翼
今井は「2025 ラストスパート #塗りかえる今井」とつづり、上半身裸の写真をアップ。日頃のトレーニングの成果を感じさせる、鍛え上げられたボディを披露している。
ファンからは、「す、すごい仕上がりですね!!!」「努力の賜物ですね」「仕上がってますね」「ヤバイ位にカッコイイ」「ぎやあ!!!すごい」「ほんとにかっこよすぎてやばいです」とさまざまな反響が寄せられている。
