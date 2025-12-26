ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¡¡Íèµ¨¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÁ´Éô³Í¤ê¤¿¤¤¡×¡¡1²¯3000Ëü±ßÁý¤Î2²¯5000Ëü±ß¤Ç¹¹²þ
¡¡ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬26Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð1²¯2000Ëü±ß¤«¤é1²¯3000Ëü±ßÁý¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð2²¯5000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÇÜÁý°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯µåÃÄ¤«¤é¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂ¼¾å¤ÈW¥¨¡¼¥¹¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ12¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦55¤È°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÅêµå¤Ç¡¢½é¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤Çµ¬Äê¤ò£²Ç¯Ï¢Â³Åê¤²¤¿¤Î¤È¡¢ËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö·ë²Ì¤À¤±¸«¤ì¤Ð12¾¡¤ÈËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ò»Ä¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ÏµîÇ¯¤ÎÊý¤¬¤â¤¦¾¯¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æº£½¼¼Â¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢µîÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÁ´Éô³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ëÁí¼è¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤º¤ËÃÇÇ°¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¥ª¥Õ¤ÏÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤âÉõ°õ¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÀìÇ°¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤â¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ë¤¹¤´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
Ì´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤ËÍèµ¨¤âÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¤À¡£