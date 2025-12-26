タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで「最近の日常」を綴っています。

【写真を見る】【 井上咲楽 】髪切って「速く走れました」蟹しゃぶしゃぶで「いい思い出」 フォロワーらショートヘア絶賛

井上さんは「髪の毛切りました！バッサリ」と1枚目の写真を投稿。白い壁をバックに、黒のざっくりしたオーバーサイズのニットをまとった井上さんは、髪を顎のあたりまでのショートにしていて、深い色の髪と白い肌が映えています。









「ドライヤーが心から苦手なのですが、とっても楽になりました」「1キロあたり10から20秒速く走れました！笑」など、とにかく “楽になった” ようで「嬉しい〜」と本音を明かしています。















さらに井上さんは「蟹しゃぶしゃぶしました」と明かし、料理の光景を投稿。密閉パックにびっしり並べられたカニの脚やハサミを解凍する様子や、しゃぶしゃぶ用の鍋を食卓に出している光景を投稿しています。









井上さんは「ふるさと納税で蟹かったからしゃぶしゃぶ作ってほしいと言われ」と、友人のカニのためにしゃぶしゃぶの調理を引き受けた模様。「蟹は扱ったことないしシンクがいっぱいになりそう」と最初は躊躇していたものの「意外と簡単にできて美味しくて、いい思い出になりました」と、振り返っています。









井上さんはクラフトビールと思われる茶色い飲み物のグラスや、お椀を添えて梅干しや胡麻を乗せたうどんの写真も投稿しました。





フォロワーからは髪について「ショートもとっても良い感じ」「newヘアー可愛すぎ」「めっっっちゃ可愛い」など、称賛の声が集まっています。

