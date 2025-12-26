¥¢¥µ¥Ò¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤Ç¿·ÁÈ¿¥¡¡ITÉôÌç¤«¤éÆÈÎ©¡¢ÂÎÀ©¶¯²½
¡¡¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾¡ÌÚÆØ»Ö¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¤Ï26Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÂÐºö¤òÀìÌçÅª¤ËÃ´¤¦¿·ÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¢¥µ¥Ò¤Ï9·î¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¡¢½Ð²Ù¤¬ÂÚ¤ë»öÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ITÉôÌç¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÁÈ¿¥¤òÆÈÎ©¤µ¤»¡¢ËÉ¸æÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡¾¡ÌÚ»á¤Ï½Ð²ÙÄä»ß¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2025Ç¯12·î´üÏ¢·ë·è»»¤ÎÇä¾å¹â¤¬2.5¡ó¤Û¤É¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£12·î½é½Ü¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÉüµì¤Þ¤Ç¼Ò°÷¤¬¼êºî¶È¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¼õÈ¯Ãí¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ö¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾ã³²¤Ï9·î29Æü¤ËÈ¯À¸¡£¾¡ÌÚ»á¤Ï¡¢10¡Á12·î¤Î¹ñÆâ»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç2³äÄøÅÙ¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÄÌ´ü·è»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ê½ñ¤¤ÎÅÁÉ¼¤â¤¢¤ê¡¢½¸·×¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¸øÉ½»þ´ü¤Ï¤Þ¤À¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¸øÉ½¤ò±ä´ü¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£