FRONTIERが「馬力MAX！年末年始セール」、PC品薄の今だからこそ高性能モデルを
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは12月26日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「馬力MAX！年末年始セール」を開始した。2026年1月9日15時まで。
FRONTIERが年末年始セールを開始
期間限定のパソコン特価セール。年末から年始にかけて、最新構成を中心に、新年の幕開けに相応しい全18機種のゲーミングPCを用意したとのこと。
セールのうちイチオシというのが、Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載した「FRGHLMB650/CB6C」(税込セール価格279,800円)で、AMD製の最新パーツで構成されており、動作確認済みの『CallofDuty:BlackOps6』はもちろん、幅広いゲームを快適に楽しめる。ほか、妥協のない環境を追求したRyzen 7 9800X3D＆GeForce RTX 5070 Ti搭載の「FRGHLMB650/WS12200」(税込セール価格429,800円)なども注目だ。
なお、昨今のメモリ半導体不足もあり、売れ筋モデルは早期完売も想定される。早めの検討が「吉」だろう。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/CB6C」 セール価格279,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※『CallofDuty:BlackOps6』動作確認済みPC
モデル名「FRGHLMB650/WS12200」 セール価格429,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※購入特典：GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ゲーミング日本語キーボード(銀軸)
モデル名「FRGHLB550/WS12200/NTK」 セール価格209,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。
