¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¿·Âç´Ø¤È¤·¤ÆÎ×¤à°ÂÀÄ¶Ó¤¬26Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î°Â¼£ÀîÉô²°¤ÇÄ´À°¤·¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È²£¹Ë¾º¿Ê¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤ÏºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Í¸Ô¤ä¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Ç¯Æâ¤Ï30Æü¤Þ¤Ç·Î¸Å¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ï1·î3Æü¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤«¤¹¤ìµ¤Ì£¤ÎÀ¼¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¤¬¡ÖËÜ¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂÙÁ³¼«¼ã¤Ë¹½¤¨¤ë¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Î½é¾ì½ê¤Ï½½Î¾¤Ç·Þ¤¨¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤Ç´ÇÈÄÎÏ»Î¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£25Æü¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤À¡£