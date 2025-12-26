与えることにはそれ自体にメリットがあるという可能性を示唆する研究が増えている/mapodile/E+/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）ホリデーシーズンがやってきた。プレゼントを贈ることは、何を買おうか、いくら使おうかと頭を悩ませる、ストレスや義務の源と捉えられがちだ。一方で、与えることにはそれ自体にメリットがあるという可能性を示唆する研究が増えている。

「もらうより与えるほうがいい」という考えは科学的に裏付けられているのだろうか？ もしそうなら、測定可能な健康上の効果はあるのか？ かけるお金や時間、贈り物の大きさなど、贈り方は重要か？ 与えることが裏目に出ることは？

さまざまな疑問についてCNNのウェルネス専門家、リアナ・ウェン氏にアドバイスを求めた。ウェン氏は救急救命医で、米ジョージワシントン大学の客員教授。米ボルティモア市の公衆衛生責任者を務めた経験も持つ。

CNN：「もらうより与えるほうがいい」という考えは、本当に科学で裏付けられていますか？

ウェン氏：科学は確かにその考えを裏付けているが、いくつかの重要な注意点もある。心理学、神経科学、公衆衛生の研究によると、他者に時間、お金、支援を与えるといった向社会的行動は、ウェルビーイングの向上と関連することが示されている。

これは、与えることが常に有益である、あるいは自分のニーズを犠牲にしてでも与えるべきだという意味ではない。一方で、これらのエビデンスを総合的に考えると、寛大さは精神的にも身体的にも健康に良い影響を与える可能性があることを示唆している。

CNN：研究者たちはどのような健康効果を発見したのでしょうか？

ウェン氏：多くの研究によれば、与えたり助けたりする行動は、うつ病や不安の低下、生活満足度の向上など、精神的なウェルビーイングの改善につながる。驚くべきことに、その効果は精神的な健康にとどまらない。向社会的行動はストレスホルモンの低下、炎症の軽減、心血管疾患の改善、寿命の長期化と関連することが判明しているのだ。

注目すべきは、2023年のJAMAネットワークオープン誌に掲載された大規模なレビュー論文だろう。このレビューでは親切な行為、寄付、地域ボランティア、援助行動などを含む向社会的介入に関する30件の研究が精査され、こうした行動が、精神的なウェルビーイングの改善、うつ病スコアの低下、身体活動や血液検査結果の改善をもたらすことが明らかになった。

CNN：与えることは脳と体にどのような影響を与えるのでしょうか？

ウェン氏：与えることは、快楽、モチベーション、社会的絆に関わる脳の報酬系を活性化する。ドーパミンやエンドルフィンといった肯定的な感情と関連する化学物質の放出を促すのだ。

もう一つの重要なホルモンはオキシトシンで、ストレス調節に作用する。オキシトシンは血圧を下げ、ストレス反応を軽減し、社会的つながりの感覚を促進する可能性がある。そのうち、これらの経路が繰り返し活性化されることで、寛大さが健康増進につながる理由が説明できるかもしれない。うつ病や心臓病といった慢性的なストレスの影響を受ける疾患においてはなおさらだ。

CNN：これは単なる相関関係なのでしょうか、それとも与えることが実際にこれらの効果をもたらすという証拠はあるのでしょうか？

ウェン氏：それは重要な違いだ。初期の研究の一部は観察研究だった。つまり、より健康だったり、より幸福だったりする人ほど、単に与える傾向が強かった可能性がある。しかし最近の研究では、因果関係を裏付ける実験計画が用いられている。

例えば、ランダム化試験では参加者に親切な行為をしてもらって対照群と比較した。すると、コルチゾールなどのストレスホルモンの短期的な減少と、気分や感情的なウェルビーイングの改善が示された。長期的な因果関係を証明することは難しいが、実験データ、生物学データ、そして集団レベルのデータが示す一貫性は、与えること自体が効果を発揮しているという強力な根拠になっている。

CNN：与える方法は重要でしょうか？ 例えば、かけるお金や時間、ささやかなものか、高価なものかなどです。

ウェン氏：与えることの種類と状況はとても重要だ。研究によると、義務感やストレスを感じて行うよりも、自発的で有意義なほうが有益だ。ボランティアや誰かを直接助けるなど、時間と労力を費やすことは、単にお金を贈るよりも大きなリターンを得られることが多い。

意味も重要だ。個人の価値観に沿っていたり、社会的なつながりを強めたりするほうが、機械的なものや取引的なものよりも有益である可能性が高い。つまり、思いやりのこもったメモを書いたり、隣人を助けたり、孤独な人と時間を過ごしたりするといった小さな行為が、有意義な効果をもたらす可能性があるということだ。

CNN：与えることが有害になることもあるでしょうか？

ウェン氏：もちろんある。与えることが必ず良いというわけではない。経済的な負担、疲弊感、恨み、あるいは自身の健康を顧みないといった状況につながる場合、恩恵は消え、逆効果になることさえある。介護者の燃え尽き症候群はその好例だ。自身が十分な支援を受けることなく多くの人に与える人は、心身の健康状態が悪化するケースが少なくない。

重要なのはバランスだ。理想でいえば、与えることは自発的であるべきだ。特にホリデーシーズンなど、期待が高まる時期には、自分の経済力や能力を超えてまで与えなければならないと感じるべきではない。

CNN：与えることで最も恩恵を受けるのは誰でしょう？

ウェン氏：年齢層を問わず、恩恵は観察されているが、特に特定の集団にメリットがあるようだ。ボランティアをする高齢者は、身体機能が向上し、死亡リスクが低下する傾向がある。社会的な孤立を感じている人も、与えることで社会的なつながりが強まり、目的意識を得られるため、大きな恩恵を受ける可能性がある。

また、青少年や若年層の成人が向社会的な行動から精神的なウェルビーイングの改善といった恩恵を受けるという証拠も増えている。研究者たちは、体系的なボランティアプログラムが生涯にわたる健康維持に役立つかどうかを調べている。

CNN：ホリデーシーズンの贈り物についてどのように考えるべきでしょうか？

ウェン氏：ホリデーシーズンは、贈ることの意味を再考する良い機会だ。費用や量にこだわるのではなく、つながりや共有体験を育む贈り物を検討するのもいいかもしれない。時間、配慮、思いやりは、価格よりも重要だ。

境界線を引くことも大切だ。与えることに罪悪感やプレッシャーを覚えるべきではない。意味のある方法で与えることを選び、ストレスになる期待を捨てることは、健全な寛大さについて科学が示していることに合致する。

CNN：今年のホリデーシーズンの教訓は何でしょう？

ウェン氏：与えることは健康に良い。だが、それは思いやりをもって、自分の財力の範囲で行われる場合だけだ。寛大さはストレスを減らし、社会的な絆を強め、心身のウェルビーイングを向上させるという考えは科学的にも裏付けられている。ホリデーシーズンは、健康的で持続可能、かつ有意義で、最も大切なこととつながる方法によって寛大さを実践する機会を与えてくれる。