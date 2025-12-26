箱根登山電車に導入される新型車両「４０００形」の外観イメージ（小田急箱根提供）

小田急箱根（神奈川県小田原市）は２３日、箱根湯本─強羅間の山岳区間を結ぶ箱根登山電車に新型車両「４０００形」を２０２８年夏ごろに導入すると発表した。１４年ぶりの新型車両で、外観は丸みを帯びた親しみやすいデザインで景色を楽しめるよう窓を大型化した。

車体の色は１４年に導入された車両「アレグラ号」と同様の赤を基調とし、ボックスシートとロングシート席の双方を設け、若干窓側を向いた座席を一部に採用する。内装には伝統工芸「箱根寄木細工」のデザインを取り入れ、大型の手荷物を収納できるスペースを設ける。

３両固定編成で、１１６の座席があり総定員は２３９人。国内で定期運行する普通鉄道では最古の車両となる１００形（２８年１月引退予定）の後継車両で、消費電力を約４５％削減できるという。

新型車両のコンセプトとデザインは、同社社員１３人がチームをつくって考案した。担当者は「車窓を見ながらゆったりとくつろぎ、箱根の旅を楽しんでほしい」と話している。

小田原−箱根湯本間には１１月からアレグラ号の色に合わせた小田急電鉄の赤い１０００形車両が投入されている。