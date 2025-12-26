アセンテック、HCNETとセキュリティソリューションにおける協業を開始
アセンテックはこのほど、オリックスの連結子会社であるエイチ・シー・ネットワークス(HCNET)とセキュリティソリューションにおける協業を開始することを発表した。
「リモートPCアレイ」の利用イメージ
同協業では、アセンテックが展開する「リモートPCアレイ」やCitrixを中心とする仮想デスクトップ関連製品と、エイチ・シー・ネットワークスのネットワーク技術を連携させ、より安全で高性能かつ運用効率の高いデジタルワークスペースの提供を実現するもの。
ソリューションは、エイチ・シー・ネットワークスの主要顧客となる自治体や文教、医療、産業・流通、社会インフラ分野における企業へ提供し、事業領域の拡大と新規顧客獲得の推進を図る。
また、展示会やデジタルマーケティングを活用した共同プロモーションによって潜在顧客を開拓し、案件獲得の機会の拡大も目指す。
リモートPCアレイ
