エムズコミュニケイト、ポイントサービス導入をワンストップで支援するサービスを開始
エムズコミュニケイトは12月より、「ポイントシステム導入ワンストップパッケージ」の提供を開始した。
サービス概念図
同サービスは、企業のポイントサービス・ポイントアプリ導入および既存制度の刷新を支援するもの。
戦略設計(グランドデザイン)から最適ベンダーの選定、導入までを中立の立場で一貫してサポートすることで、無駄なコストと時間を省きながら最短かつ最適な導入を実現させる。
提供範囲は、ポイント戦略設計から制度設計(グランドデザイン)、UX・特典設計、ポイントサービスの法的・会計面、システム・アプリ導入に向けた要件整理、RFP(提案依頼書)作成、最適ベンダー選定、ベンダー選定後の仕様調整・会議同席、導入プロジェクトのPMOまで。
最適ベンダーは、システム提供を行わない立場から目的に応じた1〜3社を選定。国内10社以上のポイント・アプリベンダーとのネットワークから、各社の特徴・価格・機能比較をレポート形式で提供する。
所要期間は、最短2カ月〜。初期費用は規模・内容により個別見積となり、システム初期開発費はシステムベンダーによって異なる。
