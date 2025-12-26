勤務先の福利厚生に半数以上がちょっとした幸せを実感、特に嬉しい内容は?
福利厚生サービス「カロリパークス」を展開するびねつは12月17日、法定外福利厚生制度のある企業に勤める男女に向けて実施した「福利厚生に関する意識調査」の結果を発表した。調査は10月29日〜31日、533人を対象に行われた。
あなたは勤務先の制度や取り組みによって「ちょっとした幸せ」は「生活が助かった」と感じたことはありますか。
まず、勤務先の制度や取り組みによって「ちょっとした幸せ」または「生活の支え」を感じたことがあるか聞いたところ、53.1%が「ある」(「よくある」12.8%、「たまにある」40.3%)と回答した。
過去1年間で、勤務先の制度や取り組みによって「得した」と感じた金額については、「1000円〜2999円」が最も多かった。
過去1年間で、勤務先の制度や取り組みによって「得した」と感じた金額はどのくらいですか。
「ちょっとした幸せ」と感じた具体的な内容としては、日常の買い物がお得になる制度や食事補助、バースデー休暇、人間ドックの割引や受診サポート、気軽なレジャー特典などが挙がった。
勤務先からの「日常の支え」がある事による仕事や気持ちの変化について聞いてみると、39.2%が「モチベーションが上がる」と回答した。また、「会社への信頼が高まる」との回答も34.3%見られた。
勤務先からの「日常の支え」があると、あなたの仕事や気持ちにどんな変化がありますか。
