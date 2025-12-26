カンテレ「かまいたちの机上の空論城」（金曜・深夜０時４５分）が２６日、年内最後の放送を迎える。今回は、お笑いコンビ・かまいたちの山内健司、濱家隆一、女優・渋谷凪咲の特別企画「山内・濱家・凪咲ロケ傑作選ＳＰ」をオンエア。来年４月で番組スタートから７年目を迎える「―空論城」で「番組が好調なのはＭＣ３人がバリバリロケに出続けているから！…なハズ」という空論を検証する。

今回紹介するＶＴＲのひとつは、ＴｉｋＴｏｋで約１２００万回再生された“話題作”。にんにく料理を試食した凪咲が「明日キスシーンあんの忘れてた」と衝撃発言すると、濱家と山内は「そんなことより、キスすんの？」「（相手は）いい人？」と反応するというものだ。

３人に一番印象に残っている放送回を振り返ってもらうと、やはり「キスシーン前夜」だった。

凪咲「ＳＮＳですごくバズって、いろんな人に『かまいたちさんとのけんかのやつ、好きやわ〜』って言われるようになりました」」

濱家「凪咲が女優業を始めて、翌日キスシーンを撮ることに対して、僕と山内がショックを受けた映像を、たくさんの人に見てもらえたことかな。（来年は）凪咲の『キスシーン前夜』の約１２００万回再生を超えるものを生み出したい」

山内「ベッドシーン前夜、止めにいきます」

濱家「俺と山内が現場に乗り込んで『やめろー！ 凪咲、助けにきたぞー！』って。そうなったら１億回再生くらい回るかも（笑）」

凪咲「もういい！ もういい！ 恥ずかしいから帰って！」