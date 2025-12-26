1枚の画像で学習できる画像AIの、既存ユーザー&新規導入に向けた年度末キャンペーン開始
システム計画研究所は2026年3月末まで、1枚の画像で学習可能な画像AI「gLupe」の年度末キャンペーンを実施している。
1枚で学習できる画像AI「gLupe」
gLupeは製造業の検査自動化に特化したAI画像検査製品。独自エンジンにより、1枚の画像からでも高精度な学習ができる。専門知識不要で操作が可能。160社以上の導入実績があり、自動車部品各種、溶接、半導体関連各種、食品パッケージなど、さまざまな分野で活用されている。
1枚の画像から学習できる簡単・高性能AI製品検査
今回行う施策は、既存ユーザーの他拠点展開支援と、新規導入の負担軽減を目的に行う特別なキャンペーン。
既存ユーザー向けには、グループ会社や他工場、他部署、別ラインへの横展開を支援するプログラムを用意した。紹介元にはモデル改善のコンサルティングや追加機能の特別条件を、特典として付ける。紹介先には、学習ツールや検査装置の特別価格を適用し、検査品質の標準化を後押しする。新規検討者には、AI学習用ツールを通常30万円(税別)から19万8,000円(税別)の特別価格を用意する。
