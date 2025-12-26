２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督がこの日、都内で出場メンバーを先行発表し、大谷翔平投手（ドジャース）、松井裕樹投手（パドレス）、伊藤大海投手（日本ハム）、大勢投手（巨人）、菊池雄星投手（エンゼルス）、種市篤暉投手（ロッテ）、平良海馬投手（西武）、石井大智投手（阪神）の８人が決定したことを報じた。

まず、コメンテーターで出演の野球評論家・鳥谷敬氏が「自身が監督だったら」という前提で

１番ＤＨ・大谷翔平

２番右翼・近藤健介

３番左翼・吉田正尚

４番中堅・鈴木誠也

５番三塁・村上宗隆

６番一塁・岡本和真

７番二塁・牧秀悟

８番捕手・若月健矢

９番遊撃・小園海斗

投手・今永昇太

という予想スタメンを披露。

これに対し、共演の「ますだおかだ」増田英彦は「鳥谷さん、このメンバーを見てると、野手で阪神タイガースの選手がいないんですけど」と大の虎党の立場から異議。司会の石井亮次アナウンサーからも「阪神、ゼロですね」と聞かれた鳥谷氏は「いないですね〜」とポツリ。

「でも、例えば村上選手なのか岡本選手なのか出ないってなってきたら、そこに佐藤（輝明）選手が入ってくる。外野も森下（翔太）選手が入る可能性があるんで、まあ…」と続けた後、再度、「入ってないですね」と、つぶやいていた。