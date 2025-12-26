お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。12月26日の放送は、Gakkenから初の単著となった『悪口を悪く言うな!』が発売中のウエストランド 井口浩之氏を招き、金曜パートナーのはるな愛とともに話を伺った。

大竹「ようこそいらっしゃいました」

井口「ありがとうございます」

大竹「ねえ、大活躍」

井口「いやいや、ありがとうございます」

はるな「また年末、お正月番組と、今忙しい最中」

大竹「この忙しい最中でもラジオにまで来て、何とか本を！」

井口「（笑）ありがとうございます。本が出たということで、はい」

はるな「本書く時間なんか、あったんですか？」

井口「あの～、書いてないんですよね」

はるな「あれ？」

井口「まあ、大丈夫です。書いてないって言って大丈夫なんですけど」

はるな「ドキッとした」

井口「ちょっと僕も、まあ、そんなにもまだ読めてないっていうか（笑）」

大竹「松本伊代じゃないんだよ。どんな本？ まだ読んでません？って」

井口「なんか、いろいろ今まで喋ったことがまとまったみたいな。なので、本当に稼働なく本が出たんですごいラッキーですね（笑）。表紙の写真を阿佐ヶ谷の公園で撮っただけで。あとなんにもしてないんで」

大竹「（笑）いいね。まあでも普段のね、毒舌っつうの？ なんつうの？」

はるな「なんか愚痴キャラみたいなね。この本も面白かった」

井口「いろんな悪口とか愚痴がまとまったんで」

大竹「昔から背は低かったの？」

井口「（笑）そうすね」

大竹「そりゃそうだよな。昔、高かったわけがないもん」

井口「ずっともう小学校の時から一番ちっちゃくて。組体操とか上やらされたりとか、だからそっから嫌でしたね、上の人を睨みつけて生きてきたんで」

大竹「それはなに、結構、家系的にお母さんちっちゃいとかそういうこと？」

井口「そうっすね。もうみんなちっちゃいんで。このままいったら本当消滅する感じになっちゃうんで、どっかで誰か革命を起こさないと」