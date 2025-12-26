スウィートは、カラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」の新商品発売を記念し、全国のドン・キホーテ限定でキャンペーンを開催する。アンバサダーにはTWICEのSANA、MINA、JEONGYEONを起用した。

ドン・キホーテ限定特典

「SWEET 1 DAY」の新商品は、「ラディリス」「メビラージュ」「ガールクラッシュ」(各税別1,600円)の3種。すべて全7色展開で、それぞれドン・キホーテ限定カラーも登場する。

キャンペーンでは、4箱購入ごとにオリジナルポスター1枚、2箱購入ごとに抽選番号付きトレカ1枚を贈呈する。

抽選の当選者には、SANA、MINA、JEONGYEONの直筆サイン入りポスターが当たるドン・キホーテ限定の特典も用意した。

ドン・キホーテ限定特典

キャンペーン期間は12月上旬から特典終了まで。サイン入りポスターの応募締め切りは2026年1月5日となる。