ポスターもらえる！ドンキで、TWICEの3人がアンバサダーのカラコン「SWEET 1 DAY」のキャンペーン
スウィートは、カラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」の新商品発売を記念し、全国のドン・キホーテ限定でキャンペーンを開催する。アンバサダーにはTWICEのSANA、MINA、JEONGYEONを起用した。
「SWEET 1 DAY」の新商品は、「ラディリス」「メビラージュ」「ガールクラッシュ」(各税別1,600円)の3種。すべて全7色展開で、それぞれドン・キホーテ限定カラーも登場する。
キャンペーンでは、4箱購入ごとにオリジナルポスター1枚、2箱購入ごとに抽選番号付きトレカ1枚を贈呈する。
抽選の当選者には、SANA、MINA、JEONGYEONの直筆サイン入りポスターが当たるドン・キホーテ限定の特典も用意した。
キャンペーン期間は12月上旬から特典終了まで。サイン入りポスターの応募締め切りは2026年1月5日となる。
