第４４回全国都道府県対抗女子駅伝大会（２０２６年１月１１日号砲・たけびしスタジアム京都発着、９区間＝４２・１９５キロ）に出場する県代表メンバーが２６日、裾野市運動公園陸上競技場で合宿を行った。一般選手を除く中高生が参加。日大三島高のエース古川真子（２年）が、練習では先頭を走るなど本番での出場を猛アピールした。

県を代表するランナーに成長した。１１月の県高校駅伝では各校のエースが集う１区に起用され、国スポの３０００メートルで県高校新をマークした浜松市立の大谷芽以（３年）に競り勝って区間賞を獲得。東海高校駅伝では本番前に風邪を引いたが、１区で区間２位と健闘した。１２月のしずおか市町駅伝は清水町代表として１区で出場し、大会前に３９度近くの高熱を出しながら総合３位でまとめた。

本番まで約２週間。藤森淳監督（浜名中教）は「走る区間は、まだ決まっていない」と、明かす。ただ、大会規定で９区間中、高校生は最低３人が起用され、当日までにアクシデントがなければ、古川の出場は濃厚だ。「せっかく、選ばれたので静岡を代表して京都で走りたい」と、本人も出場に意欲を示す。「県高校駅伝以降は、体調を崩して悔しい結果だった。走ることができたら、区間１５位以内を目指したい」と、気合を入れた。

今回の合宿には不参加だったが、本番では今年の世界陸上女子３０００メートル障害で日本記録を樹立した斎藤みう（パナソニック）＝伊豆中央高出＝や、高校の先輩、世古凪沙（城西大１年）ら実績のある一般の選手と同じ時間を過ごす。「会えるのがすごく楽しみ。目標の入賞に貢献したいです」。２０１９年（８位）以来の入賞へ、古川が静岡の名前を背負って都大路を駆け抜ける。