鹿児島県内は冬型が強まり、山地では雪となったところもありました。仕事納めとなった朝の表情です。

霧島・えびの高原です。標高1700メートルの韓国岳は、山肌が真っ白になりました。

大浪池の登山口です。

（登山客）「思ったより寒かったので、びっくりしている」

26日あさの最低気温は、霧島市牧之原で0.6度、溝辺で1.4度、鹿児島市で3.9度と県内11地点で真冬並みの寒さとなりました。

(レポーター)「駅前ではスーツ姿で会社に向かう人も見られ、皆さん心なしか足早に見える」

26日あさの鹿児島中央駅です。仕事納めの26日、ダウンジャケットやマフラーを身に着けて、出勤する人の姿が見られました。

「マフラーを使ってなかったが、急いで引っ張りだした、とても寒い。もう少し頑張れば休みだから、仕事を納めて来年を心地よく迎えられたらいい」

「寒い、朝も風が強く、駅まで送ってもらった。月曜が最後の出勤だが、会社は年中無休」

「(今年は)転職をして、初めての仕事納めを迎えるのため少しドキドキする」

「(最終日は)掃除で終わる予定。仕事でも、(物価の)値上げで大変だったから落ち着かない年だった」

「(1年)あっという間だった。9連休だから年末年始を楽しみたい」

あす27日の朝は放射冷却が強まり予想される最低気温は、鹿屋市でマイナス4度、鹿児島市で0度と厳しい寒さとなる見込みです。

・