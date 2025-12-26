キンプリ永瀬廉、“14歳からの親友”高橋海人の第一印象は「声がめっちゃおもろかった」

King & Prince・永瀬廉（26歳）が、12月25日に放送されたトーク番組「ミュージックカプセル」（テレビ東京系）に出演。King & Prince・高橋海人の第一印象について「声がめっちゃおもろかった」と語った。



クリスマスのスペシャルゲストとして、King & Prince・高橋海人が登場。番組MCの永瀬廉とは14歳からの親友で、永瀬によると高橋の第一印象は「いろんな先輩、いろんな人のところに話し掛けに行ってた」「声も、後でネットで調べてもらったらわかると思うんですけどめっちゃおもろかった」と話す。高橋は「あんまり人の声、おもろいって言うな」とツッコミを入れつつ、「マジでヘリウムガスを吸ったんかってよく言われてました」と語る。



一方、高橋は永瀬の第一印象は「すごく人見知りだった覚えがあります。1番最初会った時、目は合うけど、話さないっていうか」と話し、永瀬は当時関西から上京してきたばかりで余計に人見知りが強かったと語った。