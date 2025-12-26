メインシナリオ・・・やや買い優勢、156.49付近が最初の関門。22日からの調整安場面は、21日線付近が支持となり、今日は地合いを引き締めている。目先、買いが優勢となりそうだ。今日ここまでの高値156.49が最初の関門。同水準を上抜くと、節目の157.00が意識される。157円台に乗せるようなら、ボリンジャーバンド(θ＝21）の+2σがある157.25や11月20日の高値157.89を試そう。これらを上抜くと、158.00の攻防になる。



サブシナリオ・・・売りが先行すれば、24日の安値155.56付近がポイントになる。安値更新となれば、節目の155.00の攻防になろう。154円台に沈むと、一目均衡表の雲の上限がある154.70や12月5日の安値154.35、さらには節目の154.00が視野に入る。



