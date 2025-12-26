この年末年始は、カレンダーの関係で、長めの休みとなりそうだ。その間、映画館で、ゆっくりと新作映画を楽しむ方も多いだろう。しかし、昨今のシネコンは、アニメーションや若者向けの映画で占領されており、どうも、おとなが落ち着いて鑑賞できる映画が少ないと感じている方も多いと思う。

そこで、つい見落とされがちな、しかし、おとなの鑑賞に堪えうる海外映画ベスト3を、ご紹介しよう。

その前に――公開後、しばらくたっているものの、根強い人気があり、いくつかの劇場で“越年上映”が決まっている、お薦めの邦画の佳作を2本、ご紹介する。

「兄を持ち運べるサイズに」（中野量太監督、2025）

日本映画には、葬儀を題材にした名作が多い。「生きる」（黒澤明監督、1952）、「お葬式」（伊丹十三監督、1984）、「おくりびと」（滝田洋二郎監督、2008）等々。2026年2月公開の「ほどなくお別れです」（三木孝浩監督）も、葬祭プランナーが題材のようである。

思わず見惚れてしまう美しい衣裳とヴィジュアル―『落下の王国』4Kデジタルリマスター

本作も、そんな“葬儀”映画の流れを汲んでいるようではあるが、ひと味ちがう。

原作は、翻訳家・村井理子さんの“実話エッセイ”『兄の終い』（CEMH文庫／CEメディアハウス）。子どものころから自分勝手で、おとなになってからもカネをせびられるなど、ひたすら振り回されてきたダメ兄（オダギリジョー）が、東北の町で急死した。仕事で多忙な翻訳家の理子（柴咲コウ）は、夫に息子たちの世話を頼み、「4日間で帰るから」と、かの地へ向かう。この4日の間に、兄を荼毘に付し、アパートの整理などを済ませるつもりだ。

東北の町で理子は、兄と離婚した元妻（満島ひかり）と7年ぶりに再会する。この元夫婦の間には、姉（中3）と弟（小4）、2人の子どもがいた。長女は元妻が引き取って一緒に暮らしている。長男は父であるダメ兄と2人で暮らしていたが、いまは児童相談所に保護されている。斎場での見送りは、理子、元妻、2人の子どもの計4人のみだ。

「この映画が通常の“葬儀”映画とちがうのは、理子にとっても元妻にとっても、兄は、さんざん迷惑をかけられてきた〈係累〉（煩わしい親族）だったという点です」

と解説してくれるのは、ベテランの映画ジャーナリスト氏だ。

「それだけに、どこかホッとした気持ちもあるものの、やはり、肉親であり元夫婦です。懐かしくもあり、寂しい思いも湧き上がる。ゴミ屋敷だったアパートを整理したり、弟の行く末を話し合ったりしている間に、彼らの間には、不思議な感情が湧き上がってくる、そのあたりの微妙な感じが、とてもうまく描かれています。タイトルの『兄を持ち運べるサイズに』とは、いうまでもなく荼毘に付して骨壺におさめることですが、原作『兄の終い』のなかにあるフレーズで、脚本も書いた中野監督は、よくこの部分を見つけてタイトルにしたなあと、感心しました。ひとりぼっちになってしまった小4の弟がどうなるのかも、見どころのひとつです」

時折、理子の前に平然と“よみがえってくる”兄・オダギリジョーが絶妙な味わいを見せる。

「おそらく多くの方々にとって、口には出しにくいが、多かれ少なかれ〈係累〉ともいえる親族がいるのではないでしょうか。もう長年、会っていない。できれば、いまさら関わりたくない。それでも“家族”なわけで、ではいったい、“家族”とは、何なのか――『湯を沸かすほどの熱い愛』（2016）や『浅田家！』（2020）などで、この問題を独特な視点で描いてきた中野量太ならではの、到達点のひとつだと思います」

ロケ地となった宮城県多賀城市や塩釜市などの、どこか懐かしい風景もふんだんに登場する。年末年始に、ちょっと考えながら観て、すこしホロリとさせられる、落ち着いた映画である。

「風のマジム」（芳賀薫監督、2025）

2025年9月に公開以来、すでに3カ月超。それでも日本のどこかの劇場で上映が続いている、隠れたロングラン・ヒット作である。

こちらも実話をもとにした同名小説（原田マハ著、講談社文庫）が原作である。舞台は沖縄。伊波まじむ（伊藤沙莉）は、通信会社の契約社員。新規事業の社内コンペに、沖縄産ラム酒の製造販売プロジェクトを提案しようとする。「まじむ」とは、沖縄の方言で「真心」を意味するという。

「この設定がうまくできています（といっても実話なのですが）。ラム酒は、中米カリブ海あたりが原産といわれている蒸留酒ですが、原料がサトウキビなんです。日本でサトウキビといえば沖縄や奄美が主な生産地ですが、なぜか沖縄ではラム酒はつくられていなかった。そこで、初の国産ラム酒製造を提案し、地元産業に育てることを目指すのです」

しかし、肝心のサトウキビ農家が、まったく乗ってこない。いまの砂糖生産でもう十分だというのだ。そのうえ、社内コンペでは強力なライバル企画が立ちはだかる。

「これらの障害を、正社員ではない彼女が、いかにして乗り越え、コンペ優勝〜実現にこぎつけるかが描かれるわけですが、なんといっても、NHK朝ドラ『虎に翼』で大人気となった伊藤沙莉の、“自然な熱演”が見事です。この映画がロングランになった理由のひとつは、彼女にあると思います。特に、南大東島での説明会で、農園主たちから拒否され、泣きたいけどここで泣いたら負けだ――という表情で耐えるシーンは名場面で、こちらが先に泣きそうになりました」

この映画は、周囲を固める脇役たちも見事だ。

「豆腐屋を営みながら、まじむを支えて応援するおばあ（高畑淳子）、仕事に熱心なあまり、まじむと衝突するクールな女性上司（シシド・カフカ）、まじむにラム酒に関するアドバイスを授けるバーのマスター（染谷将太）など、安定の配役です」

最近の映画は、伏線回収が見事だとか、ラストの解釈を観客に委ねるとかいう作品が多い。本作は、それらとは、まったく逆で、（実話だけに）結論はすでにわかっている。ひさびさに観る、“ふつうの映画”ともいえる。よって落ち着いて観ていられるが、それでも、伊藤沙莉の演技の見事さもあり、途中ではハラハラさせられる場面が何度もある。

「まじむは契約社員なので、どうしても正社員とは別に扱われてしまいます。そこからいかにして這い上がるかを描く、女性の自立ストーリーでもあります。しかし、観ているうちに、性別や立場のちがいを超えて、諦めないことの大切さが強調され、勇気がわいてくるような痛快さもあります。年末年始に、世代を超えて家族みんなで観るにふさわしい映画です。上映時間も105分と適度。特に、中高生には、ぜひ観ていただきたい」

なお、モデルとなった南大東島のラム酒製造所は、現在、〈株式会社グレイス・ラム〉として独立会社となっている。商品名は〈COR COR〉（コルコル）ブランド（オンライン販売あり）。伊藤沙莉が演じた契約社員・金城祐子さんは、現在、同社の「代表取締役」である。

「落下の王国」4Kデジタルリマスター版（ターセム監督、印・英・米合作、2008／25）

さて、ここからは、おとなのための、海外作品ベスト3をご紹介しよう。

まずは、11月21日に43館で公開以来、満席がつづき、120館に拡大。興収目標4000万円だったのが、2億円を突破しているという、「落下の王国」4Kデジタルリマスター版である。予想以上の大ヒットで、越年上映が決定的となった。

「ある意味、これほどお正月向きの映画は、ないかもしれません」

と映画ジャーナリスト氏も太鼓判を押す。

「これは、エンタメ・テイスト満点の“アート系映画”です。2008年に公開され、一部の熱狂的ファンに絶賛されましたが、その後の再公開も配信もなく、パッケージも廃盤。半ば“まぼろしの映画”と化していました」

この映画、世界的デザイナーの故・石岡瑛子が衣裳を担当したことでも知られていた。

「2020〜21年に東京都現代美術館で大ヒットした《石岡瑛子／血が、汗が、涙がデザインできるか》展で、この映画が紹介されたことで、“そんなスゴイ映画があったのか”と評判になりました。よって今回は、満を持しての再公開だったのです」

これは、インドのターセム監督が、構想26年、4年をかけて撮影・完成させたという、“自主製作映画”である。壮大なシーンの連続だが、CGを一切使わず、世界遺産13カ所、24カ国以上でロケされた、“トンデモ映画”ともいえる。

時代は1915年。映画の撮影中に大怪我を負って入院中、厭世気分で自殺願望に襲われているスタントマン、ロイが主人公。たまたまおなじ病院に入院中の少女に、自殺用の薬を薬剤室から盗んで来させるため、冒険物語を聞かせ始める。その物語が、劇中劇となって、展開していく。

「その物語とは、6人の勇者たちが一致団結して悪に向かう、一種の冒険おとぎ話なのですが、そのロケーション映像と衣裳、ビジュアルがあまりに強烈で華やか、ほとんど美術品を愛でるような画面の連続です。“アート系映画”は、作り手の自己満足が多く、“どう感じるかは観客次第”と、放り出すような作品が多いのですが、本作は、そうではありません。世界遺産紀行のおもむきもあり、ちゃんと、観客に寄り添った“アート系映画”で、ワクワクしながら観ることができます」

特にクライマックスでは、9世紀の建造で、13階建て、3500段、深さ約30メートルという、有名な《インド、チャンド・バオリの階段井戸》が登場するのだが……。

「このシーンには、言葉を失うでしょう。何度も言いますが、CGは一切、使用されていない、リアルなロケーション実写です。ここでなにが起きるかは、実際にスクリーンでご確認いただきたい、としか言いようがありません」

美しい映像、衣裳、ものがたり――これぞお正月映画の醍醐味満点といえよう。

（C）2006 Googly Films, LLC. All Rights Reserved. 配給／ショウゲート

「CROSSING 心の交差点」（レヴァン・アキン監督、スウェーデン・デンマーク・トルコ・ジョージアほか合作、2024）

近年は、性の多様性やジェンダー、LGBTQ＋を題材にした映画が多い。つい内容が強烈に思えて、敬遠している方も多いと思う。だが本作は、初めてこの題材に触れる方でも、安心して、かつ文芸テイストを味わいながら楽しめる作りになっている、たいへん味わい深いロード・ムービーである。

物語の旅は、ジョージアからはじまる。退職した女性教師リアは、亡くなった姉の遺言に従って、行方不明の姪を探している。姪はトランスジェンダーで、本来は男性である。どうやら、トルコのイスタンブールへ行ったという。その行方を知っているという青年があらわれ、リアは、2人でトルコへ向かう。

「この2人が、世代も思想も全くちがう設定で、これが物語に深みを与えています。リアはむかしながらの旧ソ連世代、青年は現代的な西欧志向世代。彼らが西欧社会の窓口ともいえるイスタンブールに入ったことで、少しずつ、考え方に変化があらわれるのです」

やがて雑多な文化の交差点ともいえるイスタンブールに、トランスジェンダー・コミュニティがあることが描かれる。ここで2人は、トランスジェンダーの権利獲得のために戦っている弁護士と知り合い、彼女（彼）の協力で、姪探しに奔走することになるのだが……。

「そのうち、トランスジェンダー、旧ソ連世代、現代西欧志向という、まったく異なる環境にいる3人が、次第に心をひらいて、近づいていく様子が描かれます。その様子がとても自然で、ドギツイ化粧のトランス女性たちが愛おしく見えてきて、親しみを感じ始めるはずです。ほんとうの“多様性”とは、どういうことなのかを、ていねいに描いている。世代を超えた家族全員で観ても、心配ありません。かえって、高校の芸術鑑賞会で上映してほしいほどです」

果たして、姪は見つかるのか……ミステリ・タッチも漂い、じっくり楽しめる、これぞおとなの映画である。

（1月9日より、Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下、アップリンク吉祥寺ほかで、全国順次公開）

（C）2023 French Quarter Film AB, Adomeit Film ApS, Easy Riders Films, RMV Film AB, Sveriges Television AB 配給／ミモザフィルムズ

「喝采」（マイケル・クリストファー監督、アメリカ、2024）

最後にご紹介するのは、おとなのための新年第一弾、“大本命”作品である。これまた最近多い、認知症患者を題材にした映画なのだが、ここでの患者は、ブロードウェイの大舞台女優である。

「大女優、リリアン・ホールは、新演出で話題沸騰の舞台の初演を控えています。ところが、稽古中、なぜかセリフを忘れてしまう。不審に思ったプロデューサーは、彼女の降板・代役を検討しはじめます」

検査の結果、かなり進行している認知症であることが判明する（この検査のシーンが、なかなかリアル）。舞台など、とても無理。それでも演劇一筋で生きてきた彼女は、なんとか本番を乗り切ろうと必死だ。その姿を見て、長年、付き添って来たアシスタントのイーディスは、ある“妙案”を思いつくのだが……。

「実はこの物語は、半ば実話なんです。モデルになったのは、2014年に86歳で亡くなった大女優、マリアン・セルデスです。彼女は、日本でもしばしば上演される名作スリラー劇『デス・トラップ』のブロードウェイ公演1809回にすべて出演し、ギネスブックで“世界で最も耐久性のある女優”に認定されています。そんな彼女でしたが、後年は、認知症に苦しんだ。今回、脚本を書いたエリザベス・セルデス・アナコーンは、彼女の姪。さらに監督のマイケル・クリストファーは舞台俳優でもあり、彼女と共演もしています。それだけに、物語自体がとてもリアルです」

しかし、単なる“実話”ものとちがうのは、リリアンが、病気だけでなく、仕事優先ですれちがいばかりだった、娘との確執にも立ち向かわなければならなくなる点だ。いわば二重の苦悩にぶつかるのだ。

「しかしなんといっても見どころは、リリアンを演じるジェシカ・ラング、アシスタントのイーディスを演じるキャシー・ベイツという、2大アカデミー賞女優の共演でしょう。よくこんなキャスティングが実現したと思います。薄れゆく意識のなか、わが道を突き進むジェシカ・ラング。呆れながらも彼女を支えるキャシー・ベイツ。この2人を見ているだけで、シニア層は、“自分も、もうひと頑張りするか”といった気分になること確実です」

なお、ここで演じられる演目は、チェーホフの『桜の園』。没落貴族のラネーフスカヤが、金策のため、広大な家屋敷（桜の園）を手放す。その別れのシーンがクライマックスだ。

「舞台のセリフと、リリアンの胸中が見事に重なり、『桜の園』を知っている方には、たまらないクライマックスだと思います。新しい年の始まりに気分を一新できる、おとなのための、まさに元気が出る映画です」

ちなみにジェシカ・ラングとキャシー・ベイツは、ほぼ同年齢で、現在ともに76〜77歳である。

（1月9日より、TOHOシネマズシャンテほかにて、全国公開）

（C）2024 Crazy LEGS Features LLC ／PG-12 配給／彩プロ

※各作品の上映劇場等にかんする詳細は、公式HPでご確認ください。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

