フリーアナウンサーの神田愛花（45）が26日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。自身の世界観を爆発させた。

同番組では「投扇興トーナメント2025冬」を開催。「ハライチ」澤部佑、岩井勇気の2人とともに「MCチーム」として参加した神田は、1回戦で順番が巡ってくると、「この1年で草履を履き慣れてないから脱げない」と、和服姿に苦戦。同局・小室瑛莉子アナウンサーから「きょうはどなたか降臨させたりは？」と聞かれ、「ハリウッド俳優の力を借りながら、この1年頑張ってやってきた」と切り出した。

スタジオが怪しい雰囲気に包まれる中、神田は「こんなにゴシップを気にしてる日本人はおりませんから」と自身を表現。「ハリウッドのみなさーん、よろしくお願いしまーす！」と、スタジオの床に向かって呼びかけると、澤部は「ヤバそうだ！」と警戒した。

しかし神田は見事35点の「蓬生（よもぎう）」を叩きだし、「わー凄い、何！？」と感激。共演者らが「蓬生はなかなか出ない」「きょう蓬生出す！？」など驚くと、神田はカメラ目線で「これがハリウッドパワー！」と雄叫びを上げた。

続いて準決勝。俳優の柳葉敏郎率いる「チーム柳葉」との対戦では、神田は控えめに「ハリウッド」とポツリ。結果は扇子に的が乗る「夕顔」8点となり、小室アナは「絶好調ですね」と解説。普段3点の「花散里（はなちるさと）」でおなじみという澤部が、まさかの「澪標（みおつくし）」35点を繰り出し、決勝へ進出した。

決勝戦では、1番手で登場した神田が位置につくと、スタジオではなぜか鼓動の音が流れ始め、神田は「お母さんの心臓の音かな〜、赤ちゃんになった時かな〜、バブ〜」とうつろな表情に。岩井は「イタコみたいになってる」とツッコんだが、神田は今回も「夕顔」の8点で切り抜けた。そしてチームは見事優勝、次なるゲーム「牛肉ぴったんこチャレンジ」の挑戦権を獲得した。