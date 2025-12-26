女優松下奈緒（40）が26日、大阪市のカンテレで26年1月5日スタートのカンテレ制作フジテレビ系新ドラマ「夫に間違いありません」（月曜午後10時）の取材会に出席した。

松下演じる朝比聖子の元から、安田顕演じる夫が失踪。1カ月後に、川で事故死した遺体の所持品と身体的特徴から、聖子は「夫に間違いありません」と認めたものの、1年後に亡くなったはずの夫が現れる。確認した遺体は誰か？ 夫はなぜ行方不明になったのか？ 受け取ってしまった保険金の行方は？ 実際に起きた遺体の取り違えに着想を得たオリジナルヒューマンサスペンスドラマだ。

松下は「来年、どのドラマよりも1番に始まる。たくさんの方に見てもらいたいし、トップバッターを飾れるよう頑張りたい。サスペンスの中に家族の温かみや優しさ、いなくなったからこそ分かることもあるので、それが見てくれた方に届いてくれれば。1話見逃すと分からなくなるので、必ず毎話見てほしい。おもしろいのは間違いありませんので」と呼びかけた。

ドラマの中で、聖子はさまざまな選択を求められる。選択を誤ったことを聞かれた松下は「お昼ご飯をカレーにしないで、鯛飯を食べればよかった。今、辛くて」と笑わせながら、「人生において、何か選択を間違ったことは、今のところないなと信じてます。間違っていたとしても、その選択は自分で選んだからと思える自信は持っておきたい」と言い切った。

松下自身は「うそはつきたくない。正直でいたい」性格だと言い、「内緒話はできないです。すぐに楽しくなって言っちゃう。正直に言っちゃう。人から『言わないで』と言われたことはもちろん言いませんけど、自分に関しては結構オープンかもしれない」と笑った。

安田が演じる夫のキャラクターについては「私は選ばない」とキッパリ。家族を置いて失踪してしまうような夫にNOを突きつけながらも、「安田さんが、憎らしくも人間味がある感じで、でも、憎めない。手を差し伸べたくなるように演じてくれているので、聖子も行ってしまう。その気持ちは理解できます」と話していた。