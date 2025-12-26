¡Ú2025-2026¡Û¼óÅÔ·÷¤Î½ªÌë±¿Å¾Ž¥Ç¯ËöÇ¯»Ï¥À¥¤¥ä¤Þ¤È¤á¡ªµþ²¦¤ÈµþÀ®¡¦JR¤Ï»³¼êÀþ¤Ê¤É6Ï©Àþ¤Ç¼Â»Ü¡¢¥á¥È¥íŽ¥¾®ÅÄµÞ¤Ï¡Ö¤Ê¤·¡×¤Ê¤ÉÂÐ±þ°ìÍ÷
¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä½é·Ø¡¢½éÆü¤Î½Ð¤Î·×²è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¡×¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¼óÅÔ·÷¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬»³¼êÀþ¤Ê¤É¼çÍ×6Ï©Àþ¤Ç½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë°ìÊý¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤äÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ê¤É¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤ÇÂÐ±þ¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¼Ìë¤Î°ÜÆ°¤Ï¤Ç¤¤ë¡©¡×¡Ö½ªÅÅ¤Î·«¤ê²¼¤²¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¼ê»äÅ´¤«¤éÃÏ²¼Å´¤Þ¤Ç¡¢2025-2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¥À¥¤¥ä¤òºÇ¿·¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°ìÍ÷¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JRÅìÆüËÜ¡¦½ªÌë±¿Å¾¤ò6Ï©Àþ¤Ç¼Â»Ü
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Î6Ï©Àþ¤ÇÂç³¢Æü¡Á¸µÃ¶¤Ë¤«¤±¤Æ½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»³¼êÀþ¡¢µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ¡¢Ãæ±û¡¦ÁíÉðÀþ³Æ±ØÄä¼Ö¡¢Ãæ±ûÀþ²÷Â®ÅÅ¼Ö¡¢²£¿Ü²ìÀþ¡¢ÁíÉðËÜÀþ¡¦À®ÅÄÀþ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄÇßÀþ¤Ç¤Î½ªÌë±¿Å¾¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´ÖÃæ¤Ï¡ÖÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¡×¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°³ÎÇ§¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ìÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë»äÅ´¤Ï¡¢µþ²¦¡¦µþÀ®¤Î£²¼Ò
»äÅ´³Æ¼Ò¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤ä¹âÈø»³Ìô²¦±¡¤Ê¤É¡¢½é·Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä½éÆü¤Î½Ð¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄÏ©Àþ¤Ç¤Ï½ªÌë±¿Å¾¤äÎ×»þÎó¼Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÀ®ÅÅÅ´
Âç³¢Æü¡Á¸µÃ¶¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µþÀ®¾åÌî¡ÁµþÀ®À®ÅÄ´Ö¤ª¤è¤Ó²¡¾å¡ÁµþÀ®¶âÄ®´Ö¤Ç½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥Ê¡¼¡ÊÀ®ÅÄ»³³«±¿¹æ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤â±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µþ²¦ÅÅÅ´
µþ²¦Àþ¿·½É¡Á¹âÈø»³¸ý´Ö¤Ç½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡Ê°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ê¤É¤Ï¼Â»Ü¤Ê¤·¡Ë¡£¿·½ÉÈ¯¤ÎºÂÀÊ»ØÄêÎó¼Ö¡Öµþ²¦¥é¥¤¥Ê¡¼·Þ½Õ¹æ¡×¤â·×4ËÜ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Ï¡¢½ªÌë±¿Å¾¤Î¼Â»Ü¤ÏÌµ¤·¡ª
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢Á´Àþ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç³¢Æü¤Î½ªÌë±¿Å¾¤ä½ªÅÅ¤Î·«¤ê²¼¤²¡¢½éÅÅ¤Î·«¤ê¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)¡Á2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ï¡¢³ÆÀþ¤È¤â¡ÖÅÚÍËÆü¡¦µÙÆü¥À¥¤¥ä¡×¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¶äºÂÀþ¤ä´Ý¥ÎÆâÀþ¤Ê¤É°ìÉôÏ©Àþ¤Ç¤Ï±¿Å¾ËÜ¿ô¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½ªÌë±¿Å¾¤Ï¼Â»Ü¤»¤º¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤ÏÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
ÅìµÞ¤ÈµþµÞ¤Ï¡¢½ªÌë±¿Å¾¤ÏÌµ¤¤¤¬½ªÅÅÅÅ·«¤ê²¼¤²¤ò¼Â»Ü
ÅìµÞÅÅÅ´
½ªÌë±¿Å¾¤Ï¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç³¢Æü¤Î¿¼Ìë¤ËÅì²£Àþ¡¦ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ç½ÂÃ«È¯¤Î½ªÅÅ·«¤ê²¼¤²¡ÊÎ×»þÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´
½ªÌë±¿Å¾¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âç³¢Æü¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Ç½ªÅÅ¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸µÆüÁáÄ«¤Ë¤Ï¡Ö½éÆü¹æ¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£Âç»ÕÀþ¤Ç¤Ï¤ªÀµ·î¤Î»°¤¬Æü¤ËÁýÈ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÄµÞ¡¦Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ÏÁáÄ«¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤Î¤ß
¾®ÅÄµÞÅÅÅ´
½ªÌë±¿Å¾¤Ï¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸µÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¿·½É¤«¤éÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç¤Ø¸þ¤«¤¦ÆÃµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤¬±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡ÊÅìµþ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¤¥ó¡Ë
½ªÌë±¿Å¾¤Ï¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯¸µÆü¤Ë¤Ï¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×´Ñ¾Þ¤ËÊØÍø¤ÊÎ×»þÎó¼Ö¡Ê±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¹Ô¤¡Ë¤ò¡¢ÁáÄ«¤Ë±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤Ë¡Ö¶õ¹Á²÷Â®¡×¤òÁýÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î»äÅ´³Æ¼Ò¤Ï¡¢ÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä¤äÎ×»þ¥À¥¤¥ä¤Î¤ß
Â¾³Æ¼Ò¤Ï¡¢½ªÌë±¿Å¾¤Î¼Â»Ü¤ÏÍ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¾ÉðÅ´Æ»¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹
Âç³¢Æü¤Î½ªÌë±¿Å¾¤Ï¼Â»Ü¤»¤º¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¡Ê³µ¤Í12·î30Æü¡Á1·î3Æü¤Þ¤¿¤Ï4Æü¡Ë¤ÏÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Ï¡¢12/30-31¤Ë¥³¥ß¥±ÁýÈ¯¤¢¤ê
¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Ï¡¢½ªÌë±¿Å¾¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£12·î30Æü(²Ð)¡¦31Æü(¿å)¤Ï¡¢Î×³¤ÉûÅÔ¿´¤Ç¤Î¥³¥ß¥±¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦Î×»þ¥À¥¤¥ä¡ÊÅÚÍËŽ¥µÙÆü¥À¥¤¥äÈæ³Ó¤Ç1Æü91ËÜÁýÈ¯¡Ë¤Ç¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1·î1Æü¡Á4Æü¤ÏÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä¤Ç¤Î±¿Å¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤È¤â¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥¤¥ä¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢Å´Æ»³Æ¼Ò¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡Ö°ìÎ§¤Î½ªÌë±¿Å¾¡×¤«¤é¡Ö¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È±¿¹Ô¡×¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤âµ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¤Ê¤¤¡¦¡¦¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾è´¹°ÆÆâ¥¢¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ¿·¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
