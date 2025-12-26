２６日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。実質の年内最終売買日で配当や優待権利取りなどの動きもあり、一時５３０円を超える上昇となったが、商いは薄く後場はやや伸び悩む展開となった。



大引けの日経平均株価は前日比３４２円６０銭高の５万０７５０円３９銭。プライム市場の売買高概算は１６億２６０５万株。売買代金概算は３兆７２８９億円となった。値上がり銘柄数は８６１と全体の約５３％、値下がり銘柄数は６７２、変わらずは７１銘柄だった。



前日の欧米主要市場はクリスマスで休場だったが、東京市場は買い優勢でスタート。きょうは１２月期決算企業の権利付き最終売買日でもあり配当や優待狙いなどの買いが流入した。アドバンテスト<6857.T>やソフトバンクグループ<9984.T>、東京エレクトロン<8035.T>、ファーストリテイリング<9983.T>といった指数寄与度の高い値がさ株が上昇し、相場を押し上げた。ＡＩ・半導体関連銘柄などが高く、日経平均株価の上昇幅は一時５３０円を超え５万０９００円台まで値を上げる場面があった。ただ、市場参加者は少なく薄商いのなか、上値を買う動きは限られ午後１時過ぎ以降はやや伸び悩む展開となった。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やレーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525.T>が高く、任天堂<7974.T>やＩＨＩ<7013.T>が堅調。ＪＸ金属<5016.T>や住友金属鉱山<5713.T>が買われ、東洋エンジニアリング<6330.T>やＧＭＯインターネット<4784.T>、イビデン<4062.T>が値を上げた。１２月期決算企業のすかいらーくホールディングス<3197.T>やキリンホールディングス<2503.T>、サッポロホールディングス<2501.T>などがしっかり。



半面、フジクラ<5803.T>や三菱重工業<7011.T>、東京電力ホールディングス<9501.T>が安く、サンリオ<8136.T>やみずほフィナンシャルグループ<8411.T>、ファナック<6954.T>、三井金属<5706.T>が下落。楽天グループ<4755.T>やキーエンス<6861.T>、イオン<8267.T>も値を下げた。



出所：MINKABU PRESS