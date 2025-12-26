日本プロサッカー選手会の2025年ベストイレブン発表!! 上田綺世や鎌田大地ら海外組9人にJ1王者・鹿島から2人選出
日本プロサッカー選手会(JPFA)は26日、シーズンを通して活躍したJPFA会員選手を表彰する「JPFAアワード2025」のJPFAベストイレブンを発表した。最優秀選手は今月28日の表彰式で発表するという。
海外組が中心となったが、J1を制した鹿島アントラーズからDF植田直通とFW鈴木優磨の2人が選出された。国内組の選出は2023年のFW大迫勇也(神戸)以来となる。
以下、JPFAベストイレブン
GK鈴木彩艶(パルマ/3年連続3回目)
DF伊藤洋輝(バイエルン/初)
DF植田直通(鹿島/初)
DF鈴木淳之介(コペンハーゲン/初)
DF渡辺剛(フェイエノールト/初)
MF鎌田大地(クリスタル・パレス/2回目)
MF佐野海舟(マインツ/初)
MF田中碧(リーズ/初)
FW上田綺世(フェイエノールト/3年連続3回目)
FW鈴木優磨(鹿島/初)
FW堂安律(フランクフルト/2回目)
