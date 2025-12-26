　日本プロサッカー選手会(JPFA)は26日、シーズンを通して活躍したJPFA会員選手を表彰する「JPFAアワード2025」のJPFAベストイレブンを発表した。最優秀選手は今月28日の表彰式で発表するという。

　海外組が中心となったが、J1を制した鹿島アントラーズからDF植田直通とFW鈴木優磨の2人が選出された。国内組の選出は2023年のFW大迫勇也(神戸)以来となる。

　以下、JPFAベストイレブン

GK鈴木彩艶(パルマ/3年連続3回目)

DF伊藤洋輝(バイエルン/初)

DF植田直通(鹿島/初)

DF鈴木淳之介(コペンハーゲン/初)

DF渡辺剛(フェイエノールト/初)

MF鎌田大地(クリスタル・パレス/2回目)

MF佐野海舟(マインツ/初)

MF田中碧(リーズ/初)

FW上田綺世(フェイエノールト/3年連続3回目)

FW鈴木優磨(鹿島/初)

FW堂安律(フランクフルト/2回目)