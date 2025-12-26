大分GK濱田太郎が岡山へ完全移籍「勝利の為に全身全霊で闘います」
ファジアーノ岡山は26日、大分トリニータからGK濱田太郎(25)が完全移籍加入することを発表した。
濱田は今季のJ2で29試合に出場した。大分を通じて「今回の移籍に伴い、自分の決断を受け入れてくださり、背中を押してくれたチーム関係者の皆様、本当にありがとうございました。レンタルを含め大分で過ごした4年間は、自分にとってかけがえのない時間となりました。4年間ありがとうございました」とコメントしている。
岡山を通じては「ファジアーノ岡山の一員として、自分自身初めてのJ1に挑戦できることを大変嬉しく思います。自分の力を最大限活かし、岡山の勝利の為に全身全霊で闘います。応援よろしくお願いします」と意気込みを示した。
