横浜FMのGK田川知樹、富山への3年間育成型レンタル終了「決断は簡単ではありませんでした」来季は札幌へ期限付き移籍
横浜F・マリノスは26日、GK田川知樹(23)が北海道コンサドーレ札幌へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までで、横浜FMと対戦する公式戦には出場できない。また、同日には今季限りで契約満了となったFW村上悠緋(25)がカマタマーレ讃岐へ完全移籍加入することも決定した。
田川は2023年からカターレ富山へ育成型期限付き移籍し、今季はJ2で35試合に出場した。富山を通じて「カターレ富山で過ごした3年間は、僕にとって一生の財産です」とコメントし、「大好きなチームから離れる決断は簡単ではありませんでした。自分がさらに成長するため、この決断をしました。富山に来て出会ったすべての方々に、心から感謝しています。3年間、本当にありがとうございました」とコメントしている。
横浜FMを通じては「これまでカターレ富山での3年間で、多くの経験を積み、選手として成長することができたと感じています。さらに成長するために、今回この決断をしました。皆さんに自分の活躍が少しでも届くよう、全力で頑張ってきます。引き続き応援よろしくお願いします」と伝えている。
