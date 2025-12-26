富士フイルムは、現在開催中の「X half ウィンターキャンペーン」について期間を延長すると発表。購入対象期間の最終日を2026年2月28日（土）に改めた。

レンズ一体型カメラ「X half」を購入して、所定の手続きのうえ応募すると1万5,000円のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。当初は期間を12月31日（水）までとしていた。

ボディカラーはシルバー、チャコールシルバー、ブラックの3色すべてが対象になっている。

申し込みには「FUJIFILMメンバーズ」への会員登録（無料）が必須となる。

キャンペーン名

X half ウィンターキャンペーン



購入対象期間

2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）



応募締め切り

2026年3月31日（火）消印分まで



応募方法

フジフイルムモールより「FUJIFILMメンバーズ」への会員登録（無料）および対象商品の製品登録（無料）を行い、専用申込用紙をダウンロード。必要書類とともに郵送する。



キャンペーンサイト

https://www.fujifilm-x.com/ja-jp/special/cb25-x-hf1-xmas/