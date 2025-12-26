キャンペーン：富士フイルム「X half」のキャッシュバックが期間延長
富士フイルムは、現在開催中の「X half ウィンターキャンペーン」について期間を延長すると発表。購入対象期間の最終日を2026年2月28日（土）に改めた。
レンズ一体型カメラ「X half」を購入して、所定の手続きのうえ応募すると1万5,000円のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。当初は期間を12月31日（水）までとしていた。
ボディカラーはシルバー、チャコールシルバー、ブラックの3色すべてが対象になっている。
申し込みには「FUJIFILMメンバーズ」への会員登録（無料）が必須となる。
キャンペーン名
X half ウィンターキャンペーン
購入対象期間
2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）
応募締め切り
2026年3月31日（火）消印分まで
応募方法
フジフイルムモールより「FUJIFILMメンバーズ」への会員登録（無料）および対象商品の製品登録（無料）を行い、専用申込用紙をダウンロード。必要書類とともに郵送する。
キャンペーンサイト
https://www.fujifilm-x.com/ja-jp/special/cb25-x-hf1-xmas/