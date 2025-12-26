帰省も忘年会もこれ１枚でOK。40代の冬コーデを瞬時に“今っぽく”見せる【レイヤード見えニット】
年末年始は、帰省・集まり・外出が続き、いつも以上に“人に会うシーン”が増える時期。毎回コーデを考える余裕もなく、ついワンパターン化してしまいがちです。そんな忙しい大人世代にこそ頼ってほしいのが、着るだけでレイヤードして見える「デザインニット」。手持ちボトムスに合わせるだけで鮮度が上がり、冬コーデを一瞬で今っぽく整えてくれます。
年末のバタつく時期もサッと決まる【hellam】のレイヤード配色ニット
帰省や忘年会など予定が重なる12月後半は、朝の支度を短時間で済ませたいもの。そんなときに使えるのが、hellam（へラム）の“レイヤード配色ニットカーディガン”。２層仕立ての配色デザインで、難しい重ね方を考えなくても自然と立体感が生まれます。
▲レイヤード配色ニットカーディガン \5,940 / hellam
小さめボタンや程よい身幅など、大人世代にちょうど良い“きれいめカジュアル”が叶うのも魅力。手持ちのパンツやスカートに合わせるだけでまとまりが出るため、荷物が増える帰省や、連日の外出でも頼りになる１枚です。
ワンツーコーデを格上げ。鍵は“ボタンの開け方”
忙しい時期ほど、トップスとボトムスだけのワンツーコーデになりがち。そこで活躍するのが、ボタンの開け方で表情が変わるこのニットです。
上側のブラックボタンを２〜３個開けると、内側のグレーがのぞき、抜け感のあるこなれた印象に。シンプルでも立体的に見えるため、ボリュームのあるワイドパンツとも好相性です。腰まわりをすっきり見せたい日は、下のグレーボタンを１つ開けて軽さをプラスすると全体のバランスが整います。
白インナーを足すだけで“軽さと清潔感”が生まれる
冷え込みが深まる年末年始は、防寒も見た目も両立したいもの。そんなときは、白インナーを１枚足すレイヤード術が簡単で効果的です。
白のシアーカットソーを少しのぞかせるだけで、顔まわりに明るさと軽さが生まれ、冬特有の重さを回避。デザイン性のある配色ニットと組み合わせることで、デニムコーデでも大人らしい品の良さが残ります。年始に向けて“清潔感のある装い”を作りたい人にもぴったりのバランスです。
コーデを考える時間がない年末年始こそ、１枚で洒落見えするレイヤード見えニットが味方になります。ボタンの開け方やインナーの足し方を少し変えるだけで手持ち服が新鮮に。慌ただしい時期でも、おしゃれをキープしていきましょう。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
🌼ニットを着ると“太って見える”問題。40代から見直すべき「ほっそりシルエット」の作り方