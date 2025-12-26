続けるほど腰周りがほっそり。１日30秒【お腹ぽっこりの解消につながる】簡単習慣
徐々に薄着になっていく時期を迎え、無理なく続けられるエクササイズを習慣にしてお腹ぽっこりを解消したいと考えている方が少なくないでしょう。そんな方におすすめの簡単エクササイズが、自重を負荷にして行う【ダブルニーアップ】です。30秒程度でできて、腹筋を奥深くまで強化することができます。
ダブルニーアップ
（１）仰向けの姿勢になって両ひざを軽く曲げ、両腕を体の横に置いて手のひらを下につく
（２）両ひざを曲げたまま腰を浮かして胸に近づけていき、胸に近づけきったところで２秒間キープして元の姿勢に戻す
これを“１日10回を目標”に繰り返し実践します。なお、両脚の重さを負荷にして行うエクササイズなので、「両ひざを胸にくっつけた状態でキープしないこと」がポイント。脚を浮かせた状態で最も腹筋や体幹に負荷のかかるポイントを見つけて、そのポイントで体勢をキープすることを意識して実践してくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞