『第76回NHK紅白歌合戦』曲順決定＆見どころ紹介

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の曲順が決定。併せて、見どころも発表された。

■『第76回NHK紅白歌合戦』曲順

◎前半

オープニング「放送100年 紅白スペシャルメドレー」

Mrs. GREEN APPLE「夢であいましょう」

King & Prince 郷ひろみ HANA「ひょっこりひょうたん島」

アイナ・ジ・エンド 今田美桜 前田敦子「春一番」

有吉弘行 CANDY TUNE FRUITS ZIPPER 前田亘輝（TUBE）「YOUNG MAN」

幾田りら Perfume「春よ、来い」

綾瀬はるか 石川さゆり 坂本冬美 氷川きよし MISIA「花は咲く」

ILLIT &TEAM Number_i BE:FIRST ウェイキー（『The Wakey Show』より）「パプリカ」

紅白出演者有志「上を向いて歩こう」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」

ORANGE RANGE「イケナイ太陽」

King & Prince「What We Got ～奇跡はきみと～」

ILLIT「Almond Chocolate」

天童よしみ「あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～」

&TEAM「FIREWORK」

LiSA「残酷な夜に輝け」

M!LK「イイじゃん」

乃木坂46「Same numbers」

純烈「いい湯だな（ビバノン・ロック）」

Number_i「GOD_i」

幾田りら「恋風」

放送100年 紅白特別企画：氷川きよし「愛燦燦」

aespa「Whiplash」

アイナ・ジ・エンド「革命道中-On The Way」

放送100年 紅白特別企画：堺正章 ザッツ・エンターテインメント・メドレー「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」

BE:FIRST「夢中」

三山ひろし「酒灯り～第9回 けん玉世界記録への道～」

ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」

坂本冬美「夜桜お七」

水森かおり「大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ2025～」

Vaundy「Tokimeki」

◎後半

連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージ

RADWIMPS 20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」

AKB48 AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」

TUBE 紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

HANA「ROSE」

ちゃんみな ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」

岩崎宏美「聖母（マドンナ）たちのララバイ」

特別企画：星野源「創造」

サカナクション「怪獣・新宝島」

特別企画：矢沢永吉「真実」

SixTONES 6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」

郷ひろみ「2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－」

back number「どうしてもどうしても・水平線」

あいみょん「ビーナスベルト」

久保田利伸 紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」

Perfume Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」

高橋真梨子（「高」は、はしごだかが正式表記）「桃色吐息」

布施明「MY WAY」

石川さゆり「天城越え」

特別企画：松任谷由実「天までとどけ」

米津玄師「IRIS OUT」

福山雅治「クスノキ-500年の風に吹かれて-」

特別企画：玉置浩二「ファンファーレ」

MISIA MISIAスペシャル「Everything」「アイノカタチ」

Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」

■『第76回NHK紅白歌合戦』見どころ

◎アイナ・ジ・エンド×アニメ『ダンダダン』SP映像！ 千鳥ノブが応援に

アイナ・ジ・エンドは、2025年、世界的にヒットした人気アニメ『ダンダダン』の主題歌「革命道中-On The Way」を、『紅白』だけの「ダンダダン」スペシャル映像とともにパフォーマンス。さらに、アイナ・ジ・エンドの大ファンだという千鳥のノブも応援に駆けつけ、ステージを盛り上げる。

◎『あんぱん』SPコーナーに『アンパンマン』となかまたちが登場！

『紅白』司会の今田美桜が主人公・のぶを演じた、連続テレビ小説『あんぱん』の『紅白』スペシャルステージには、嵩役・北村匠海らの豪華キャストに加え、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが登場。子供はもちろん、世代を超えて繋がるコーナーに注目だ。

◎石川さゆり×NHK交響楽団による「天城越え」SPコラボ

石川さゆりは、日本が世界に誇るオーケストラ・NHK交響楽団と共に「天城越え」を披露。「100年後の未来にも残るような『天城越え』を届けたい」と意気込む石川さゆりとN響による、圧巻の歌声と演奏が織りなす『紅白』だけのスペシャルコラボレーションに期待しよう。

◎坂本冬美の名曲「夜桜お七」を、踊りでM!LKが盛り上げる！

坂本冬美の名曲「夜桜お七」には、『紅白』に初出場するM!LKが踊りで参加。M!LK持ち前の元気でパワフルなパフォーマンスが、坂本冬美の艶とどんな化学反応を起こすのか!?

◎純烈は「いい湯だな（ビバノン・ロック）」を温泉地から生中継！

純烈が生中継で「いい湯だな（ビバノン・ロック）」を披露。デューク・エイセスが発表した「いい湯だな」。ザ・ドリフターズが掛け声などのアレンジを加えたことでも人気となったこの曲を、純烈がリスペクトを込めて届ける。中継リポーターにはタイムマシーン3号が決定。大みそかの湯けむり生中継、どこの温泉地からの生中継かは本番で明らかに。

◎乃木坂46、視聴者参加型の「Same numbers」SPパフォーマンス

乃木坂46が披露するのは「Same numbers」。タイトルにちなんで、楽曲のパフォーマンス中にメンバーが出す数字に合わせて、視聴者がリモコンの同じ数字を押していく視聴者参加型のチャレンジ企画となり、視聴者が獲得した得点が基準の得点を超えると、スペシャル特効がステージを彩る。詳しくは、番組サイト、『紅白』X・YouTube公式アカウントに公開される説明動画をチェック。

◎Perfume結成25周年！ コールドスリープ（活動休止）前ラストステージ

2025年末でコールドスリープ（活動休止）を発表したPerfumeは、「ポリリズム」～「巡ループ」のPerfume Medley 2025を披露。これまで『紅白』の舞台で世間に衝撃を与えてきたPerfumeのパフォーマンスには、振付・演出にMIKIKOが参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージになること間違いなし。

◎三山ひろし、2025年も「紅白×けん玉」！ 司会の有吉弘行も参加

今や大みそかの名物となった三山ひろしによる「紅白×けん玉」。2025年もけん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り～第9回 けん玉世界記録への道～」を披露。今回のゲストは、IROHA（ILLIT）、新浜レオン、MAKI（&TEAM）、DJ KOO（TRF）、ハリセンボンの箕輪はるか。そして、3年連続で『紅白』司会を務める有吉弘行が、満を持してけん玉企画に参加する。

豪華メンバーとともに「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」129人連続の世界記録達成を目指す。

さらに、『M-1 グランプリ2025』優勝、お笑い芸人・たくろうの出演も決定。水森かおり「大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ2025～」を盛り上げる。

■番組情報

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信

※らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信

※中断ニュースあり

■関連リンク

『第76回NHK紅白歌合戦』番組サイト

https://www.nhk.or.jp/kouhaku/

『第76回NHK紅白歌合戦』OFFICIAL X

https://x.com/nhk_kouhaku/

『第76回NHK紅白歌合戦』OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFBkC4eUV0Y13CQ2PhtBkgJufEjD2hQwP