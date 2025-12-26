Travis Japanの松田元太が、2026年1月2日放送の『家、ついて行ってイイですか？ 連発！オンリーワンな人生ドラマ 新春2時間SP』（テレビ東京系）にゲスト出演。

【画像】松田元太の和装姿／茶髪から金髪にカラーチェンジした松田元太

番組公式SNSにて、なごやかなトークの様子が公開され、金髪×和装という新鮮なビジュアルが大きな注目を集めている。

■和装にハイトーンヘアが映える松田元太

松田はハイトーンの金髪をセンターで分け、爽やかな青の和装姿で登場。やわらかな髪色と着物の組み合わせが絶妙で、和の雰囲気の中に今どきの抜け感も感じさせるスタイルとなっている。

帯の結びや小物使いまでにまとめられ、金髪ながらも落ち着いた印象に。にこやかな表情でビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、山口智子とともにトークする姿からは、松田らしい親しみやすさと柔らかな空気感が伝わってくる。

SNSでは「とっても新鮮」「透明感すごい」「和装金髪王子様」「爆イケ」「金髪の色白イケメンにブルーの着物が映える」「足袋まで青でめっちゃかわいい」「和の元太…美しすぎる」など、絶賛の声が相次いでいる。

■ダークブラウンからハイトーンの金髪にカラーチェンジした松田元太