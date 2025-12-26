

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





58047.38 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54488.32 ボリンジャー:＋3σ(13週)

54011.89 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52845.29 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52005.08 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51336.35 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51202.27 ボリンジャー:＋1σ(13週)



50750.39 ★日経平均株価26日終値



50667.62 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表転換線(週足)

50304.13 6日移動平均線

49998.89 25日移動平均線

49976.41 ボリンジャー:＋1σ(26週)

49824.04 均衡表雲上限(日足)

49808.86 均衡表基準線(日足)

49792.84 均衡表転換線(日足)

49559.24 13週移動平均線

49330.16 ボリンジャー:-1σ(25日)

48661.43 ボリンジャー:-2σ(25日)

48593.38 75日移動平均線

47992.70 ボリンジャー:-3σ(25日)

47916.22 ボリンジャー:-1σ(13週)

47351.73 均衡表雲下限(日足)

46273.19 ボリンジャー:-2σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

45940.92 26週移動平均線

44630.17 ボリンジャー:-3σ(13週)

42304.88 200日移動平均線

41905.43 ボリンジャー:-1σ(26週)

37869.94 ボリンジャー:-2σ(26週)

37276.13 均衡表雲上限(週足)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

33834.46 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 82.23(前日75.18)

ST.Slow(9日) 75.86(前日68.09)



ST.Fast(13週) 72.56(前日71.18)

ST.Slow(13週) 74.30(前日73.84)



［2025年12月26日］



株探ニュース

