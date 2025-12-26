　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


58047.38　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54488.32　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
54011.89　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52845.29　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52005.08　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51336.35　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51202.27　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

50750.39　　★日経平均株価26日終値

50667.62　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表転換線(週足)
50304.13　　6日移動平均線
49998.89　　25日移動平均線
49976.41　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
49824.04　　均衡表雲上限(日足)
49808.86　　均衡表基準線(日足)
49792.84　　均衡表転換線(日足)
49559.24　　13週移動平均線
49330.16　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48661.43　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48593.38　　75日移動平均線
47992.70　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47916.22　　ボリンジャー:-1σ(13週)
47351.73　　均衡表雲下限(日足)
46273.19　　ボリンジャー:-2σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
45940.92　　26週移動平均線
44630.17　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42304.88　　200日移動平均線
41905.43　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37869.94　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37276.13　　均衡表雲上限(週足)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
33834.46　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.23(前日75.18)
ST.Slow(9日)　　75.86(前日68.09)

ST.Fast(13週)　 72.56(前日71.18)
ST.Slow(13週)　 74.30(前日73.84)

［2025年12月26日］

株探ニュース