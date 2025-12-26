[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇901銘柄・下落2176銘柄（東証終値比）
12月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3162銘柄。東証終値比で上昇は901銘柄、下落は2176銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが55銘柄、値下がりは166銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7992> セーラー 131.8 +12.8（ +10.8%）
2位 <4825> ＷＮＩウェザ 3931 +216（ +5.8%）
3位 <4498> サイバトラス 1430 +76（ +5.6%）
4位 <2345> クシム 259 +10（ +4.0%）
5位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
6位 <2334> イオレ 442.8 +13.8（ +3.2%）
7位 <4014> カラダノート 459.9 +12.9（ +2.9%）
8位 <4422> ＶＮＸ 527 +14（ +2.7%）
9位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 26.7 +0.7（ +2.7%）
10位 <8836> ＲＩＳＥ 29.7 +0.7（ +2.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6498> キッツ 1366.1 -383.9（ -21.9%）
2位 <2769> ヴィレッジＶ 839 -128（ -13.2%）
3位 <4929> アジュバン 680 -73（ -9.7%）
4位 <9251> ＡＢ＆Ｃ 1082.9 -100.1（ -8.5%）
5位 <7494> コナカ 222 -20（ -8.3%）
6位 <2379> ディップ 2020.2 -176.8（ -8.0%）
7位 <3664> モブキャスト 32.4 -2.6（ -7.4%）
8位 <4650> ＳＤエンター 270 -18（ -6.2%）
9位 <2597> ユニカフェ 1119 -63（ -5.3%）
10位 <9994> やまや 2117.6 -112.4（ -5.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4755> 楽天グループ 1035 +14.0（ +1.4%）
2位 <5301> 東海カーボン 1000 +12.0（ +1.2%）
3位 <4307> 野村総研 6035.9 +26.9（ +0.4%）
4位 <6674> ＧＳユアサ 3758.9 +11.9（ +0.3%）
5位 <7201> 日産自 383 +1.1（ +0.3%）
6位 <2282> 日ハム 6553.9 +17.9（ +0.3%）
7位 <7974> 任天堂 10824.5 +29.5（ +0.3%）
8位 <9766> コナミＧ 21616 +56（ +0.3%）
9位 <6506> 安川電 4673 +12（ +0.3%）
10位 <1803> 清水建 2676.3 +6.8（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3086> Ｊフロント 2200 -34.0（ -1.5%）
2位 <2501> サッポロＨＤ 8150 -121（ -1.5%）
3位 <4578> 大塚ＨＤ 9111 -88（ -1.0%）
4位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4746.1 -32.9（ -0.7%）
5位 <4519> 中外薬 8359 -51（ -0.6%）
6位 <2413> エムスリー 2077.4 -12.6（ -0.6%）
7位 <7203> トヨタ 3360 -20.0（ -0.6%）
8位 <6954> ファナック 5950 -34（ -0.6%）
9位 <9984> ＳＢＧ 17700 -100（ -0.6%）
10位 <2802> 味の素 3357 -17.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
