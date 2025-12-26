　12月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3162銘柄。東証終値比で上昇は901銘柄、下落は2176銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが55銘柄、値下がりは166銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7992>　セーラー　　　　　131.8　 +12.8（ +10.8%）
2位 <4825>　ＷＮＩウェザ　　　 3931　　+216（　+5.8%）
3位 <4498>　サイバトラス　　　 1430　　 +76（　+5.6%）
4位 <2345>　クシム　　　　　　　259　　 +10（　+4.0%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
6位 <2334>　イオレ　　　　　　442.8　 +13.8（　+3.2%）
7位 <4014>　カラダノート　　　459.9　 +12.9（　+2.9%）
8位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　527　　 +14（　+2.7%）
9位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 26.7　　+0.7（　+2.7%）
10位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 29.7　　+0.7（　+2.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6498>　キッツ　　　　　 1366.1　-383.9（ -21.9%）
2位 <2769>　ヴィレッジＶ　　　　839　　-128（ -13.2%）
3位 <4929>　アジュバン　　　　　680　　 -73（　-9.7%）
4位 <9251>　ＡＢ＆Ｃ　　　　 1082.9　-100.1（　-8.5%）
5位 <7494>　コナカ　　　　　　　222　　 -20（　-8.3%）
6位 <2379>　ディップ　　　　 2020.2　-176.8（　-8.0%）
7位 <3664>　モブキャスト　　　 32.4　　-2.6（　-7.4%）
8位 <4650>　ＳＤエンター　　　　270　　 -18（　-6.2%）
9位 <2597>　ユニカフェ　　　　 1119　　 -63（　-5.3%）
10位 <9994>　やまや　　　　　 2117.6　-112.4（　-5.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4755>　楽天グループ　　　 1035　 +14.0（　+1.4%）
2位 <5301>　東海カーボン　　　 1000　 +12.0（　+1.2%）
3位 <4307>　野村総研　　　　 6035.9　 +26.9（　+0.4%）
4位 <6674>　ＧＳユアサ　　　 3758.9　 +11.9（　+0.3%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　　383　　+1.1（　+0.3%）
6位 <2282>　日ハム　　　　　 6553.9　 +17.9（　+0.3%）
7位 <7974>　任天堂　　　　　10824.5　 +29.5（　+0.3%）
8位 <9766>　コナミＧ　　　　　21616　　 +56（　+0.3%）
9位 <6506>　安川電　　　　　　 4673　　 +12（　+0.3%）
10位 <1803>　清水建　　　　　 2676.3　　+6.8（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3086>　Ｊフロント　　　　 2200　 -34.0（　-1.5%）
2位 <2501>　サッポロＨＤ　　　 8150　　-121（　-1.5%）
3位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　　 9111　　 -88（　-1.0%）
4位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4746.1　 -32.9（　-0.7%）
5位 <4519>　中外薬　　　　　　 8359　　 -51（　-0.6%）
6位 <2413>　エムスリー　　　 2077.4　 -12.6（　-0.6%）
7位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3360　 -20.0（　-0.6%）
8位 <6954>　ファナック　　　　 5950　　 -34（　-0.6%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　17700　　-100（　-0.6%）
10位 <2802>　味の素　　　　　　 3357　 -17.0（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース