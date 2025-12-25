こういう男性は“論外”。恋愛対象にできなくて“当然”の男の「特徴」３選
恋をしても、「外見はタイプだけど、なんか無理」となる瞬間ってありますよね。どんなに見た目やノリが良くても、恋愛対象にできない男性には共通する“地雷ポイント”があるものです。そこで今回は、そんな恋愛対象にできなくて“当然”の男の「特徴」を紹介します。
“俺中心”で相手の気持ちを想像できない
デートの予定もLINEの返信も、すべて自分の都合優先。しかも、平気でドタキャンする――。そんな“俺様タイプ”の男性は、付き合ってからも思いやりが欠けがちです。そういう男性は「彼女のことを大切にしたい」というより、「自分を好きでいてほしい」という承認欲求で恋愛しているのでしょう。
優しさが“条件つき”
一見やさしくても、見返りを求めるタイプの男性も恋愛対象外にすべき。例えば「これしてあげたのに…」「ありがとうくらい言ってよ」など、恩着せがましい発言が出るなら論外です。本当の優しさは“自己満足で終われる”もの。見返りありきの好意を見せる男性は、いずれあなたを縛るようになっていきます。
愚痴・悪口ばかりで前向きさゼロ
会うたびに誰かの悪口、仕事の不満や愚痴ばかり…。ネガティブな言葉を吐き続ける前向きさゼロの男性は、無意識にあなたのエネルギーを奪います。一緒にいても成長できないどころか、あなたの自己肯定感まで下がる可能性も。愚痴のはけ口にされる関係性は、絶対に幸せになれません。
恋愛対象にできない男については、「彼を変えよう」と頑張るより、潔く“論外”と切り捨てる勇気を持つことも大事。それが恋の幸せを引き寄せる近道ですよ。
