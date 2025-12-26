【暴風雪警報】福島県・福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市などに発表 26日16:19時点
気象台は、午後4時19分に、暴風雪警報を福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町に発表しました。またなだれ注意報を天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町に発表しました。
中通りでは、26日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■郡山市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■白河市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■須賀川市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■二本松市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■田村市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■伊達市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■本宮市
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■桑折町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■国見町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■川俣町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■大玉村
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■鏡石町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■天栄村
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■天栄村湯本
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■下郷町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■檜枝岐村
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■只見町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■南会津町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■西郷村
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■泉崎村
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■中島村
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■矢吹町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■棚倉町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■矢祭町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■塙町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■鮫川村
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■石川町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■玉川村
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■平田村
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■浅川町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■古殿町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■三春町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■小野町
□暴風雪警報【発表】
26日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s