余計に返信が来なくなる?! 既読スルーされても「やらない方がいいこと」
男性にLINEを送った後、既読になったのに返事が来ないという状態になることってあるはず。
女性としてはもどかしいところですが、どうすればいいのでしょうか？
そこで今回は、そんな既読スルーされた時に「やらない方がいいこと」を紹介します。
執拗に返信を催促する
返信が来ないと「嫌われた？」「私は本命じゃないの？」といった気持ちが募るあまり執拗に返信を催促しないようにしましょう。
立て続けにメッセージを送る
既読スルーをされた状態で立て続けにメッセージを何通も送るのも控えるべき。
男性は「俺が返事してないからだな」と思う一方で、だんだんと煩わしさを感じてきて「返信する気にならない」という事態になることもあり得ます。
感情的になって行動しないことが大切
既読スルーされると焦りの感情が出てしまうのは仕方ないのですが、感情的になって怒りや悲しみといったネカティブな感情をぶつける形になってしまうと、男性はどんどん引いてしまうでしょう。
ぜひ既読スルーされたからと言って感情的になって行動しないようにして、気長に返事を待つくらいの心の余裕を持つようにしていきましょうね。
