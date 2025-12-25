リバウンドしやすい40代こそ実践。急に太らない人だけが続けている「体重キープの３習慣」
40代を超えると、「少し食べただけで体重が戻る」「痩せたはずなのに数日で増える」といった悩みが増えていくもの。代謝の低下や生活リズムの変化が重なり、“太りやすさ”が優位になりやすい時期だからです。そこで今回は、体重を安定させている人が実践している「体重キープ習慣」３つを紹介します。いずれも無理のない範囲で続けられる、小さなコツばかりなので忙しい日でも取り入れやすいはずです。
朝と夜に“胃腸をリセットする一杯”を取り入れる
急に太らない人は、胃腸が重くなる“前のケア”を欠かしません。その代表が、朝・空腹時・夜に取り入れる内臓をいたわる温かい一杯。白湯、生姜入りのお茶、軽く煮た野菜スープなど、特別なドリンクでなくても十分です。
体重より“体のラインの変化”に注目する
リバウンドは、“気付かないまま戻っていく”ことで起こりがちです。そこで急に太らない人が続けているのが、毎日のボディラインチェック。
ウエストの段差、下腹の張り、脚のむくみなど、鏡に映る細かな変化を１分で確認するだけでOK。「少し重いかも」と感じた段階で、食事や行動を軽く調整するだけでも体型は安定しやすくなります。40代以降は、数日の油断が体に反映されやすい時期。だからこそ“変化が小さいうちに戻す”ことが、リバウンド予防の最大の武器になります。
完璧主義より“小さく調整できる習慣”のほうが続く
急に太らない人が避けているのは、極端な我慢や過度な制限。大切なのは「100点ではなく、70点を続ける」ことです。
外食が続いたら翌日は間食を控える、夜だけ炭水化物を少し減らす、移動中に10分歩く距離を増やす--その程度の軽い調整で十分です。負担が少ないほど翌日に響かず、気負わず続けられます。こうした“ゆるい調整の積み重ね”こそ、長期的な体重キープにいちばん向いています。
体重キープができている人ほど、日常の中で無理なく整える仕組みを持っているもの。年末は体型が揺らぎやすい時期ですが、今日からできる小さな１つを続ければ、翌月の体は自然と軽く整っていきます。できるところからゆるく始めていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
