２週間で10kg痩せられる?! 簡単で楽しく取り組める【ダンスダイエット】の魅力
ダイエット中の方こそ要チェックなのが、簡単で楽しく取り組める【ダンスダイエット】です。音楽に合わせて踊るだけなのにダイエット効果が高く、「２週間で10kg痩せられる?!」と人気を呼んでいます。そこで今回は、注目すべき３つのYouTubeチャンネルを紹介します。
簡単なのにカロリー＆脂肪の燃焼効果の高さが最大の魅力
まず最初に紹介するのが、韓国のYouTuber「Josh＆Bamui」がアップした『HandClap』のダンス動画。難しい動きは一切なく、見て真似するだけで踊れる簡単さが魅力です。
全身を使った有酸素運動でカロリー消費の効果が高いと言われるダンスはインナーマッスルをメインに筋肉を鍛えることができ、血行も促進。自然と代謝も上がるので本当にダイエットに最適。しかも踊ることでドーパミンやセロトニンが分泌され、幸せな気分が上がるなど心の健康にも良い効果を期待できます。
ダイエットに効くと話題のダンス動画はいろいろ
初心者におすすめが、YouTubeチャンネル「RYO Dance＆Training」で配信されているダンス動画。ダンスインストラクター・振付師のRYOさんのダンスは種類豊富でわかりやすく、TWICEやBTSといったK-POPからJ-POPまで、様々な動画のダイエットダンスが配信されています。
中でもNiziU 『Make you happy』のダンス動画は、サビの縄跳びダンスを取り入れつつ、簡単で可愛い動きが満載なのでぜひ実践してみましょう。
そして、「もっと難度の高いダンスに挑戦したい」、「ダンサーっぽく踊りたい」という方には、韓国のダンススタジオのチャンネル「MYLEE Dance」がおすすめ。
POPSやK-POPなど世界の人気曲に合わせたダンスは初心者には難易度高めですが、「あんな風に踊りたい！」と思わせるような素敵なダンスなので、何度も練習していけば、マスターしながらダイエット効果も得られるはずです。
暑い夏は涼しい部屋でついダラダラ過ごしてしまって、体重もストレスも増えがち。ぜひ日常に採り入れて、楽しくダイエットに励んでみてくださいね。
