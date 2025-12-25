「今の言い方、重かった？」男性が好きな女性に対して“急に不安”になる瞬間
楽しく話していたはずなのに、送ったメッセージや言葉をあとから思い返してしまう。「さっきの、重いと思われたかも」そんな不安を感じるのは、女性だけではありません。男性もまた、好意がある相手ほど、距離感を強く意識するものです。
男性は「踏み込みすぎ」を強く警戒する
男性は、恋愛において「相手のペースを乱していないか」を気にしやすい傾向が。特に、好意がある相手ほど、一歩踏み込みすぎて嫌われることを恐れるのです。そのため、少し深い話をした後や、感情を見せた後に「今のは早すぎたかも」と不安が膨らみやすくなります。
好意を出した＝立場が弱くなったと感じる
男性の中には、「気持ちを見せたほうが負け」という感覚をどこかで持っている人もいます。本音を出した直後に不安になるのは、関係の主導権を失った気がするから。これは駆け引きというより、拒否されるリスクへの自己防衛反応に近いものです。
「重い＝面倒」と思われることへの恐れ
男性が恐れているのは、好意そのものよりも「扱いづらい人」だと思われること。依存的、感情的、面倒などと誤解されるくらいなら、一度引いたほうが安全だと判断します。その結果、女性の目には急に距離を取るように見えることがあるのです。
「重いと思われた？」と不安になるのは、好きな女性のことを大切に思っている証拠でもあります。自分の気持ちを押し付けたくない、関係を壊したくない。その慎重さが、不安として表に出ているだけなのですよ。
