腰まわりのもたつきが変わる。１日５セット【下腹＆体幹に効かせる】簡単エクササイズ
年齢とともに気になりやすい、下腹のぽっこりや腰まわりのもたつき。実はその原因のひとつが、体幹と腸腰筋がうまく働かず、姿勢が崩れやすくなっていること。そこで今回は、お腹・腰・体幹を同時に目覚めさせるピラティスの簡単エクササイズ【シザーズ】を紹介します。下腹ラインの引き締めにもつながるのも魅力です。
シザーズ
（１）仰向けに寝て、両脚を上げてひざを直角に曲げ、両腕を真っ直ぐ天井に伸ばします。
▲テーブルトップポジションの姿勢になります
（２）一旦息を吸って、息を吐きながら上半身を起こす
（３）右脚を前に伸ばして元に戻す
（４）左脚を前に伸ばして元に戻す
（５）ゆっくり（１）に戻る
一連を１セットとし、“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「脚を伸ばしたときに反対脚のひざの位置を下げないこと」、「両ひざを上半身に近づけすぎないこと」の２つがポイント。脚の動きに集中するあまり、反対脚のひざの位置への意識が薄れてしまいやすいので注意しましょう。下腹や腰まわりは少しの意識で変化を感じやすいパーツなので、無理のない範囲で続けてみてください。＜ピラティス監修：Minami（トレーナー歴４年）＞
🌼座ったままで下腹スッキリ！１日１分【腹直筋×腸腰筋を同時に鍛える】簡単エクササイズ