【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『密かな変化が自分の中にあるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の中でかなり大きく変わっていくことがあります。その過程を何となく自分で愛せるでしょう。でも、それを周囲に気付かせないようにもします。仕事や公の場では自分だけの役割みたいなものに移行していきます。大衆が求めるものには目を向けなくなっていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
素直な行動が増えます。相手のことを好きなことを周りにも隠さないです。それで色々なことを注目されても良い、という自信もいつもより備わっています。シングルの方は、細かいことで思い悩んでしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、２人の仲を深めるアイテムを相手が持っています。
｜時期｜
12月30日 自分を押し通す ／ 1月1日 地位がアップする
｜ラッキーアイテム｜
絵の道具
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞