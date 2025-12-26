「M!LKの歴史の中でも語らずにはいられない年になった」結成10周年振り返る【第67回輝く！日本レコード大賞】
【モデルプレス＝2025/12/26】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）。この度、「優秀作品賞」を受賞したM!LKのインタビューが公開された。
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
― 今年の総括をお願いします。
佐野勇斗：M!LKが今後も活動していく中で、この2025年はM!LKの歴史の中でも語らずにはいられない年になったと思います。ちょうどそのタイミングで結成10周年のタイミングでもありましたし、本当に、「み！るきーず」の皆様のおかげですごくいい年になったと思っています。
― 今年の「レコード大賞」のテーマ“響き合うとき”にちなんで今年一番心がときめいた瞬間は？
塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）：僕いつも響いているんですよ！心は常に。毎日楽しいことがあったり、毎日ときめいているのですが。その中でも一番は、みんなでパリに行ったこと。10周年の写真集の記念で、5人でフランスのパリに行ったんです。あのときはみんな生き生きしていました。3日ぐらいしかなくて、スケジュールをパンパンやったんですけど、全然寝ていなくても、みんなウキウキで、空いてる時間だからどこ行く？みたいな感じで。そういうのがあったから活気があふれて、レコ大にも選ばれた可能性もありますよ（笑）。
吉田仁人：そこ繋がってんの！？
塩崎：そこからメンバーの、グループの空気感も急にまたぐっと上がったと思う。
吉田：そんなに楽しかったんだ（笑）。
塩崎：楽しかった。
― 今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
一同：グルメな山中さん！
山中柔太朗：行かせていただきます、ガチのやつ。白子の天ぷら。
塩崎：天ぷら！？
山中：白子の天ぷらが美味しいんですよ。
吉田：白子ポン酢のイメージがあるけど。
山中：そうだよね。でも、白子の天ぷらに塩をちょっとまぶして食べるっていうのが、ちょっと大人な気分になっていいんですよね。雰囲気だけでもね。
塩崎：イイじゃん〜！！
― 放送当日◯◯やります！宣言をお願いします。
塩崎：ダンスリーダーの吉田さん！
吉田：なんかするの俺！？待って、今ここでこれ決めたらこれやんなきゃいけないんだよ！？
塩崎：変なことじゃなくて、「イイじゃん」の時に今までで一番○○します、とか。
佐野：M!LKとして初めてのレコード大賞だから、何か10年後の自分に残そう。
吉田：後で見て恥ずかしくなっちゃうんですよ。何かやりたい人いないの？
曽野舜太：一生懸命頑張ります！
吉田：それで良かったんだ…駄目だな、俺。
塩崎：花丸100点！大正解。
― 最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。
吉田：やっぱり本当に今までM!LKで歌ってきた曲の中でも一番トンチキというか、僕たちも聞いたときにびっくりした衝撃を、たくさんの方に味わっていただいて、日常生活の中でも「イイじゃん」と言っていただけているのが嬉しいです。本当に、僕たちはこの2025年で人生が変わったので、その思いも込めて、全力でパフォーマンスさせていただきたいと思います。頑張ります！
