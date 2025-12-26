倉科カナ、オフショルコーデで大人の魅力解放「ドキドキする」「イルミネーションより美しい」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】女優の倉科カナが12月25日、自身のInstagramを更新。東京タワーをバックにしたオフショルダー姿のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳美人女優「大人の魅力」素肌際立つオフショルコーデ
倉科は「てへっ！Merry Christmas もしサンタが来てくれるなら何をお願いするー？」と綴り、夜景を背にした自撮り動画を投稿。美しい肩のラインが際立つオフショルのトップスを身に着けており、背後の窓越しに見える東京タワーを指でつまむ仕草をしながら笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「イルミネーションより美しい」「笑顔の破壊力すごい」「レベチな可愛さ」「大人の魅力を感じます」「彼女感あってドキドキする」「カナサンタさんに来てほしいです」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
